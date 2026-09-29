Yandex Fabrika presenta el portátil Lunnen Airis con un peso inferior a un kilogramo

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Yandex Fabrika presenta el portátil Lunnen Airis con un peso inferior a un kilogramo

Yandex Fabrika, la división de producción de Yandex, ha ampliado su línea de portátiles bajo la marca Lunnen con un nuevo dispositivo. El modelo Lunnen Airis destaca por su peso ligero, su chasis resistente y sus parámetros técnicos modernos, diseñado como una solución práctica para el trabajo diario y los viajes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, una de las características principales del nuevo dispositivo es que pesa menos de un kilogramo. Esta cifra se ha logrado gracias a un chasis ligero y resistente de aleación de magnesio, lo cual es una ventaja importante para los usuarios que llevan su portátil consigo constantemente.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está equipado con un procesador de ocho núcleos AMD Ryzen AI 7 350 y gráficos Radeon 860M que garantizan un alto rendimiento. Además, el portátil cuenta con 32 GB de RAM y un disco SSD de 1 TB que ofrece una gran capacidad, asegurando estabilidad al trabajar con programas exigentes.

Para comodidad de los usuarios, el modelo funciona con el sistema operativo Windows 11. Los fabricantes también han prestado especial atención a la seguridad, dotando al equipo de un lector de huellas dactilares y una cubierta física para la webcam.

Conectividad y autonomía

Para conectar periféricos, el Lunnen Airis cuenta con el conjunto necesario de puertos: dos USB-C, un USB-A, HDMI y una salida de audio de 3,5 mm. Es importante destacar que ambos puertos USB-C permiten tanto cargar el portátil como enviar señal de video a un monitor externo.

En cuanto a la batería, se han registrado buenos resultados, con una autonomía declarada de hasta 10 horas. Asimismo, se incluye un cargador ligero que pesa menos de 100 gramos.

Actualmente disponible en color gris claro, este portátil se ha puesto a la venta en la plataforma Yandex Market por un precio de 100 000 rublos, sin contar descuentos personales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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