«Yandex Pay» congelado: los usuarios no pueden retirar dinero ni pagar alimentos

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«Yandex Pay» congelado: los usuarios no pueden retirar dinero ni pagar alimentos

Considerado el gigante tecnológico líder de Rusia, «Yandex» atraviesa una de las pruebas más difíciles de su historia. Expertos del sector advierten que, tras una serie de ataques contra los centros de datos de la empresa, el sistema ha llegado a un punto crítico: si un centro de datos más falla, el ecosistema «Yandex» se verá obligado a detener sus operaciones por completo.

En estas condiciones, debido a la falta de capacidades de infraestructura, prácticamente no queda posibilidad de garantizar el funcionamiento continuo de decenas de servicios y plataformas de la empresa.

Crisis de «Yandex Pay»: los clientes, desconectados de sus fondos

Las graves interrupciones técnicas en los centros de datos afectaron primero al servicio financiero «Yandex Pay» , que cuenta con millones de usuarios:

  • Congelación de fondos: Debido a una falla mayor causada por daños en los centros de datos, muchos ciudadanos no pueden gestionar los fondos en sus cuentas y tarjetas;

  • Bloqueo de varios días: Los usuarios que mantenían todos sus ahorros en este sistema no han podido retirar su dinero durante varios días y el acceso al sistema está totalmente limitado;

  • Situación financiera difícil: Al estar bloqueado el acceso a los fondos, muchos clientes se quejan de haberse quedado sin dinero para sus necesidades diarias, incluso para comprar alimentos en las tiendas.

El problema de las deudas hipotecarias y de crédito se agrava

La paralización del sistema de pago financiero ha generado riesgos legales y financieros imprevistos para los usuarios:

  • Pagos atrasados: El problema más grave para los usuarios es la incapacidad de realizar a tiempo los pagos obligatorios de préstamos y deudas hipotecarias contraídos con otros bancos comerciales;

  • Riesgo de multas: Como los fondos están bloqueados dentro del sistema, se incumplen los plazos de pago en los bancos, lo que genera el riesgo de que se apliquen intereses y multas a los clientes.

Aunque el gigante tecnológico está tomando medidas de emergencia para mantener la estabilidad del sistema y proteger la infraestructura de un colapso total, el futuro de la empresa depende directamente de la seguridad de los centros de datos restantes.

YandexYandex PayCentros de datosServicios financierosRusia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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