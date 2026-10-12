Zelensky reveló las consecuencias de los ataques a los centros de datos de Yandex

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Zelensky reveló las consecuencias de los ataques a los centros de datos de Yandex

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky hizo una declaración sobre cómo los ataques contra los centros de datos de la gran empresa tecnológica rusa Yandex afectaron el espacio digital. El líder ucraniano destacó que, cuando estas infraestructuras quedaron fuera de servicio, el nivel de discurso de odio, las campañas destinadas a dividir a la sociedad y diversas provocaciones en las redes sociales disminuyeron significativamente.

Al mismo tiempo, la prensa rusa reveló información sobre los daños técnicos causados por el ataque y las consecuencias financieras de su reparación.

«Quedó claro desde dónde se controlan los bots»

Volodymyr Zelensky señaló que los daños causados a los centros de datos tuvieron un impacto directo en el entorno informativo de la red:

  • Disminución de las provocaciones: «En el momento en que estas instalaciones fueron atacadas, el odio, la división artificial y las provocaciones hostiles en las redes sociales disminuyeron drásticamente», afirmó Zelensky;

  • Actividad de las granjas de bots: Al referirse a los cambios en el espacio digital, el jefe de Estado añadió:

    «El número de bots en las redes disminuyó significativamente, y ahora está muy claro de dónde provienen realmente estos bots y desde dónde se controlan».

Al menos medio año para la restauración: Kommersant revela la magnitud de los daños

Según el medio ruso Kommersant , el proceso de actualización completa y restauración de los complejos equipos de servidor en los centros de datos de Yandex atacados requerirá un plazo considerable:

  • Plazo de 6 meses: Los expertos estiman que tomará al menos medio año reiniciar los equipos de alta tecnología dañados y restaurar completamente la infraestructura;

  • Canales de suministro extranjeros: Para compensar las pérdidas más rápidamente, la empresa está considerando opciones para comprar nuevos equipos a través de diversos medios, incluidos canales de suministro extranjeros;

  • Los servicios en la nube aumentarán de precio: Se espera que los enormes costos adicionales y las dificultades logísticas de suministro provoquen, a la larga, un aumento significativo en los precios de los servicios en la nube (cloud) de Yandex para los usuarios comunes y clientes empresariales.

Estos ataques contra la infraestructura digital y energética siguen teniendo un impacto directo no solo en las redes físicas, sino también en el espacio informativo global y la economía del sector informático.

Volodymyr ZelenskyYandexGuerra Ruso-UcranianaCiberseguridadTecnología
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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