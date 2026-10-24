Un homme à Taïwan condamné après avoir utilisé un aspirateur robot pour prouver l'infidélité de sa femme

À Taïwan, un homme a été condamné à cinq mois de prison pour avoir filmé l'infidélité de sa femme à l'aide d'un aspirateur robot. Ironie du sort, bien que les vidéos aient servi à prouver la trahison, elles sont devenues par la suite des preuves contre lui.

Selon les médias taïwanais, l'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a poursuivi sa femme et son amant pour obtenir des dommages et intérêts après avoir découvert leur relation. Cependant, son épouse et son complice ont porté plainte contre lui pour enregistrement illégal sans consentement.

Le couple s'était marié en 2021 et vivait avec les parents de l'homme. Ils possédaient également une maison de campagne. En 2023, lors d'une visite, l'homme a trouvé une brosse à dents inconnue et a commencé à douter de la fidélité de sa femme.

En vérifiant les enregistrements de la caméra de sécurité du garage, il a aperçu un homme qu'il avait déjà vu ramener sa femme chez elle. Lorsqu'il a demandé des explications, elle a nié toute infidélité, et il l'a crue.

Trois mois plus tard, il a découvert par hasard la liaison de sa femme. Voulant la surprendre, il a activé à distance l'aspirateur robot via une application mobile. En activant la caméra de l'appareil, il a surpris sa femme avec l'homme déjà aperçu sur la caméra de surveillance.

Bien qu'il ait voulu les confronter immédiatement, il a décidé de se retenir pour rassembler des preuves pour le procès. La vidéo montrait sa femme enlacée avec son amant, dévêtue à l'intérieur de la maison, tandis que l'autre homme était assis sur le canapé.

Sur la base de ces vidéos, l'homme a réclamé 2 millions de dollars taïwanais (environ 68 000 dollars) de dommages et intérêts. Le tribunal a conclu que la relation dépassait le cadre de l'amitié et a condamné les amants à verser 500 000 dollars taïwanais à l'époux.

Cependant, sa victoire judiciaire fut de courte durée. Son épouse a déposé une plainte reconventionnelle, affirmant qu'il les avait filmés sans leur consentement via l'aspirateur robot. Ainsi, les preuves collectées sont devenues des preuves de sa propre infraction.

L'homme a tenté de justifier ses actes, mais le tribunal a souligné que les obligations conjugales ne prévalent pas sur le droit au respect de la vie privée. Il n'avait pas le droit de les filmer sans leur accord.

Selon la loi taïwanaise, filmer ou divulguer la vie privée d'autrui sans son consentement est passible de trois ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 300 000 dollars taïwanais. L'homme a été condamné à cinq mois de prison et à une amende de 150 000 dollars taïwanais.