Une espionne chinoise arrêtée aux États-Unis : qui surveillait-elle ?

Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis en Californie a arrêté une femme de 34 ans résidant dans l'État, soupçonnée d'avoir surveillé l'un des fils du président taïwanais Lai Ching-te pour le compte des autorités chinoises. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Il a été révélé que Wangin Zhang, connue sous le nom de Heather, a été appréhendée le 4 octobre à l'aéroport international de Los Angeles alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol pour la Chine. Zhang est accusée d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré d'un État étranger.

Selon les informations du FBI, Zhang s'est rendue à Seattle en 2025 sur ordre des autorités chinoises. Là-bas, elle a surveillé le fils du président taïwanais et les membres de sa famille, transmettant des photos, des vidéos et des informations sur les plaques d'immatriculation de leurs véhicules aux autorités chinoises.

Le premier assistant du procureur fédéral pour le district central de Californie, Bill Essayli, a souligné que Zhang avait utilisé des mesures et des méthodes spéciales pour éviter d'être détectée. Elle n'a pas non plus informé les autorités américaines qu'elle agissait pour le compte d'un gouvernement étranger.

Le bureau présidentiel de Taïwan a qualifié les actions de Zhang de « cas typique de répression transnationale ». Les représentants du bureau ont exprimé leur gratitude au gouvernement américain pour la protection des citoyens taïwanais.

« Notre pays condamne fermement de tels actes barbares fondés sur le mépris des droits de l'homme et de la souveraineté des États », a déclaré Karen Kuo, porte-parole du bureau présidentiel.

Pour l'instant, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par Reuters. On ignore également si Zhang dispose d'un avocat.

Il est précisé qu'elle devrait comparaître devant un tribunal fédéral de Los Angeles le 6 octobre. Les questions procédurales préliminaires concernant les accusations portées contre elle pourraient y être examinées.

Pour rappel, Lai Ching-te et son Parti démocrate progressiste soulignent régulièrement l'identité distincte de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Pékin, de son côté, considère Taïwan comme une partie du territoire chinois.

Lai Ching-te soutient que seule la population taïwanaise peut décider de l'avenir de l'île.

Les États-Unis n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Néanmoins, Washington reste l'un des partenaires internationaux les plus importants de l'île et son principal fournisseur d'armes.