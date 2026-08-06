La lettre d’une femme de Namangan a ému un touriste taïwanais

de l’entrepreneur taïwanais en Ouzbékistan a suscité de nombreux échanges sur Reddit. Il était venu à Namangan pour un voyage d’affaires de 15 jours et séjournait à l’hôtel.

L’entrepreneur laissait chaque jour, comme d’habitude, un pourboire d’un dollar à la femme qui rangeait sa chambre. Mais personne n’a touché à l’argent. Il a alors ajouté un autre dollar et laissé un mot : « C’est pour vous ».

Le lendemain, une lettre sincère l’attendait. La femme chargée du ménage y expliquait que son enfant souffrait d’un cancer et qu’elle achèterait des fruits pour lui avec les 2 dollars laissés. Ces mots ont profondément ému le voyageur taïwanais.

Il a déclaré que cet événement lui avait fait comprendre qu’un petit pourboire, pourtant insignifiant à ses yeux, pouvait avoir une grande importance dans la vie de certaines personnes. En quittant l’hôtel, il a laissé 20 dollars supplémentaires à la femme, en signe de gratitude et de soutien.