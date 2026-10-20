Le monde est-il au bord de la Troisième Guerre mondiale ? Le nombre de conflits armés atteint un niveau record

La situation sur l'échiquier géopolitique international s'intensifie à un niveau sans précédent. Selon une analyse publiée par le prestigieux journal Financial Times (FT) , le nombre de conflits armés et de confrontations militaires sur Terre a atteint son plus haut niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les analystes de l'International Crisis Group avertissent sérieusement que les affrontements survenant aux quatre coins du monde risquent de converger vers une catastrophe mondiale totale : une Troisième Guerre mondiale.

65 conflits actifs à travers la planète : d'où vient le danger ?

Selon les estimations des experts, il y a actuellement 65 conflits armés en cours dans le monde :

Tension sur le front ukrainien : Les opérations militaires à grande échelle en Europe ont déstabilisé non seulement la sécurité régionale, mais aussi l'architecture de sécurité mondiale ;

Confrontation intense au Moyen-Orient : Les affrontements directs et indirects entre les États-Unis et l'Iran menacent d'embraser toute la région ;

Pression dans le détroit de Taïwan : La tension militaire autour de l'île de Taïwan porte au plus haut le risque d'un conflit militaire direct entre deux superpuissances : les États-Unis et la Chine ;

Nouvel axe géopolitique : Le rapprochement militaro-politique entre Moscou, Pékin, Téhéran et Pyongyang forme un nouveau centre de pouvoir contre la coalition occidentale, aggravant l'instabilité mondiale.

Seuil de la guerre mondiale : deux questions décisives

Les analystes soulignent que le basculement du monde dans un nouveau tourbillon de guerre, ou sa prévention, dépend directement de deux décisions stratégiques à prendre dans un avenir proche :

La Russie attaquera-t-elle un pays de l'OTAN ? Une telle mesure déclencherait l'article 5 de l'Alliance, menant inévitablement à une confrontation ouverte entre puissances nucléaires ;

La Chine tentera-t-elle de reprendre Taïwan par la force ? En raison des garanties de sécurité des États-Unis envers Taïwan, cette situation se transformerait en une guerre navale et aérienne majeure dans la région du Pacifique.

Ces deux tests cruciaux devraient définir les limites de la sécurité et de la paix de l'humanité pour les décennies à venir.