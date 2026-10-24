La veuve de Diogo Jota révèle les derniers échanges avant l'accident

L'ancienne star du Liverpool FC et de l'équipe nationale du Portugal Diogo Jota est décédé tragiquement à seulement 28 ans lors d'un terrible accident de la route survenu en Espagne le 3 juillet 2025. Son frère, André Silva, a également péri dans ce tragique accident.

Plus d'un an après, la veuve du joueur, Rute Cardoso, a raconté pour la première fois dans un nouveau livre dédié à la mémoire de Diogo Jota les derniers moments déchirants précédant le drame.

Derniers messages et inquiétudes sans réponse

Le média italien derbyderbyderby.it a cité les souvenirs de Rute Cardoso, la veuve du défunt attaquant, extraits du livre :

Un bref adieu virtuel : Le couple a continué à échanger des messages après s'être dit au revoir en personne ;

La dernière réponse : « Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bonne route. Il m'a répondu brièvement avec un seul emoji ;

L'inquiétude d'une épouse : J'ai ensuite écrit à nouveau pour lui dire d'être très prudent sur la route », se souvient Rute Cardoso.

Malheureusement, ces courts échanges furent leur dernière communication, et quelques heures plus tard, les deux frères étaient victimes de l'accident.

« Forever 20 » : Un hommage grandiose à Anfield

Le club anglais de Liverpool n'a pas oublié son attaquant portugais, qui a tant contribué aux victoires de l'équipe sous le numéro 20 :

Projet « Forever 20 » : La direction du club a présenté un projet de mémorial sur le site de leur stade, Anfield, pour immortaliser la mémoire de Diogo Jota et de son frère André Silva ;

Mémoire éternelle : Ce monument, baptisé « Forever 20 », est destiné à devenir un lieu de recueillement pour les fans des Reds afin de rendre hommage à la légende du club.

Cette tragédie reste une perte immense pour le football mondial, au-delà du Portugal et de l'Angleterre.