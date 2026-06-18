Une femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissant

·42·Monde
Une femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissant

Un cas étrange a attiré l'attention au tribunal des affaires familiales d'Istanbul, en Turquie. Le mariage d'un couple a été annulé sur la base d'allégations selon lesquelles la femme aurait pratiqué la sorcellerie contre son mari. C'est ce qu'a rapporté « Oda TV ».

Il a été noté qu'un homme nommé Z.T. et une femme nommée N.T., résidant à Istanbul, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont nés de cette union. Selon les documents de la plainte, un jour, Z.T. s'est réveillé et a surpris sa femme, N.T., en train de couper ses cheveux avec des ciseaux.

Lorsqu'il a demandé la raison de cet acte, elle aurait répondu : « Je te jette un sort pour que tu tombes malade et que tu meures ».

Profondément choqué, Z.T. a fouillé tous les coins de la maison le jour même et a trouvé 5 à 6 amulettes scellées à divers endroits. Il a caché ces amulettes et a commencé à surveiller sa femme.

La plainte indique que le mari a découvert des échanges de messages avec un autre homme sur le téléphone de sa femme. De plus, il a découvert que la femme avait des rendez-vous secrets avec cet homme.

Affirmant avoir été victime d'infidélité et de sorcellerie, Z.T. a saisi le tribunal pour demander le divorce, présentant les amulettes et les messages comme preuves. Dans sa demande, il a déclaré ce qui suit :

« Ma femme m'a trahi. Elle m'a toujours jeté des sorts. Elle passe ses journées dehors avec son amant. Elle consomme régulièrement de l'alcool et ne s'occupe ni de la maison ni de l'éducation des enfants. Elle a pratiqué un sortilège de mort contre moi. C'est pourquoi je demande le divorce d'avec N.T. et une indemnité de 700 000 livres pour préjudice moral ».

De son côté, N.T. a nié toutes les accusations. Elle a affirmé que les accusations de sorcellerie étaient infondées et que les amulettes trouvées étaient de simples prières de bénédiction.

Dans sa demande reconventionnelle présentée au tribunal, la femme a accusé son mari d'avarice. Elle a souligné que son mari exigeait systématiquement des reçus et des rapports pour toutes ses dépenses.

« Une telle vie était difficile pour moi. Le principal responsable de la rupture de notre famille est mon mari », a déclaré N.T., demandant une indemnité de 200 000 livres contre son mari.

Au cours du procès, les amulettes présentées par Z.T. ont été envoyées à un expert spécialisé. L'expert, traducteur d'arabe, a tenté de les lire, mais comme il n'a pas pu traduire le texte avec précision, l'aide d'un imam de mosquée a été sollicitée.

L'imam a alors confirmé que les amulettes contenaient bel et bien des sorts. Selon lui, si ces textes étaient recopiés, la magie pourrait s'intensifier.

L'expert a également cité les paroles de l'imam dans sa conclusion, déclarant que ces écritures étaient de la sorcellerie et qu'elles ne pouvaient pas être recopiées.

Le tribunal a finalement jugé les deux parties responsables des problèmes conjugaux et a prononcé le divorce officiel du couple.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésLes détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésAujourd'hui, 10:40Détails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranDétails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 08:29Un adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en RussieUn adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en RussieAujourd'hui, 08:27Moscou à nouveau visée par une attaque massive de dronesMoscou à nouveau visée par une attaque massive de dronesAujourd'hui, 07:51Un ours mange le repas de touristesUn ours mange le repas de touristesAujourd'hui, 07:48En Turquie, une fille de 12 ans tombe du deuxième étage d'un balconEn Turquie, une fille de 12 ans tombe du deuxième étage d'un balconAujourd'hui, 07:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé