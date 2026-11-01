Super choc en Premier League : que faut-il savoir avant Liverpool — Arsenal

C'est le jour du choc en Premier League. Aujourd'hui, 1er novembre, a lieu le match phare tant attendu par des millions de fans, comptant pour la 9e journée : Liverpool — Arsenal s'affronteront.

Ce duel intense, qui se déroulera dans le stade mythique d'Anfield, débutera à 21h30 (heure de Tachkent). L'arbitre principal de cette rencontre cruciale sera Andrew Madley. Historique des confrontations : Équilibre total et série de nuls

Les derniers matchs entre ces deux géants ont toujours été riches en intensité et en résultats imprévisibles. Un équilibre sans merci règne sur les 5 dernières confrontations : chaque équipe compte une victoire, et les 3 autres rencontres se sont soldées par un match nul :

8 janvier 2026 :

Arsenal — Liverpool — 0:0 ; 31 août 2025 :

Liverpool — Arsenal — 1:0 ; 11 mai 2025 :

Liverpool — Arsenal — 2:2 ; 27 octobre 2024 :

Arsenal — Liverpool — 2:2 ; 4 février 2024 :

Arsenal — Liverpool — 3:1. À quoi s'attendre ?

Le choc à Anfield a toujours une importance capitale pour la course au titre et le haut du classement. Pour ce match de la 9e journée, les deux équipes viseront la victoire :

Liverpool :

À domicile, poussé par ses supporters, le club cherchera à ne pas perdre de points et à renforcer ses ambitions de leader ; Arsenal :

En déplacement difficile à Liverpool, les Gunners viseront les trois points grâce à une défense organisée et des contre-attaques rapides. Ce soir, les regards de millions de fans seront tournés vers Liverpool — le théâtre d'un véritable drame du football anglais.

Bugun tunda millionlar nigohi Liverpulga qaratiladi — bu yerda haqiqiy ingliz futboli dramasi namoyish etilishi shubhasiz.