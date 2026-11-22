Dans le cadre de la 11e journée de Premier League, Liverpool et Manchester United s'affrontent. Avant ce choc, considéré comme l'une des plus grandes rivalités du football anglais, les compositions des deux équipes ont été dévoilées. La rencontre débutera aujourd'hui, le 22 novembre, à 21h30 (heure de Tachkent).

Liverpool reçoit Manchester United sur sa pelouse. Le duel entre les deux clubs revêt une importance particulière, non seulement pour les points au classement, mais aussi en raison de la rivalité historique et de l'attente des supporters.

Les hôtes occupent une place plus élevée au classement à ce stade de la saison. Manchester United tentera de décrocher des points précieux à l'extérieur.

Les compositions de Liverpool et de Manchester United sont tombées.

Le staff technique a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour ce match crucial. Les deux équipes alignent leurs onze de départ.

Premier League, 11e journée

Liverpool - Manchester United

Date : 22 novembre

Coup d'envoi : 21h30 (heure de Tachkent)

Liverpool : Alisson, Araujo, Barcola, Isak, Jake, Kerkez, Mac Allister, Ngumoa, Szoboszlai, van Dijk, Wirtz.

Manchester United : Lammens, Cunha, Dalot, de Ligt, Dorgu, Fernandes, Mainoo, Martínez, Mbeumo, Tielemans, Yoro.

Quelle est la situation des équipes au classement ?

Avant cette rencontre, Liverpool occupe la 5e place de la Premier League avec 18 points. Manchester United se trouve à la 9e place avec 8 points.

Si les locaux peuvent grimper au classement en cas de victoire, les points à l'extérieur sont également cruciaux pour Manchester United afin d'améliorer sa situation.

Le prochain affrontement entre ces deux géants du football anglais attire tous les regards. Désormais, toute l'attention est tournée vers le match à Anfield.