Période d'essai jusqu'au 13 novembre : comment le Mercure rétrograde influence-t-il nos vies ?

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Période d'essai jusqu'au 13 novembre : comment le Mercure rétrograde influence-t-il nos vies ?

À partir d'aujourd'hui, l'un des phénomènes célestes les plus débattus, « Mercure rétrograde » , commence et durera jusqu'au 13 novembre. Les passionnés d'astrologie et les observateurs des réseaux sociaux considèrent cette phase de trois semaines comme l'une des périodes les plus risquées et difficiles de l'année.

Bien que la science officielle explique cela comme une illusion d'optique visuelle du mouvement des planètes, les croyances populaires considèrent cette période comme un moment qui entrave directement la communication, l'échange d'informations et les projets entre les personnes.

« Saison des erreurs et des conflits » : situations pouvant être observées

Selon les analyses astrologiques et les observations en ligne, la probabilité des problèmes suivants augmente considérablement pendant le mouvement rétrograde :

  • Malentendus et conflits dans la communication : Les mots et les intentions peuvent être mal interprétés, et des disputes peuvent survenir entre amis et proches pour des raisons insignifiantes ;

  • Fantômes du passé : D'anciens griefs, des relations passées ou des sujets douloureux non résolus peuvent revenir sur le devant de la scène ;

  • Erreurs dans les documents et les systèmes : Les confusions, pertes et retards dans le traitement des documents officiels, des accords juridiques, de la logistique et des données numériques augmentent.

Que faut-il éviter pendant cette période ?

Les experts recommandent de respecter certaines restrictions jusqu'au 13 novembre pour éviter de commettre des erreurs graves :

  • Ne pas lancer de nouveaux projets : Il est préférable de reporter les étapes importantes telles que les startups à long terme, les nouveaux plans d'affaires ou les changements d'emploi après le 13 novembre ;

  • Ne pas signer de contrats importants : Avant de formaliser des accords juridiques et financiers, il est nécessaire de vérifier minutieusement les conditions et, si possible, de reporter la signature ;

  • Ne pas acheter d'appareils coûteux ou de voitures : Il y a une forte probabilité que les smartphones, ordinateurs ou véhicules achetés pendant cette période présentent des défauts de fabrication cachés ou des pannes inattendues.

Comment tirer profit de la période rétrograde ?

Cette période n'est pas faite que d'inquiétudes — c'est une occasion favorable pour mettre de l'ordre dans sa vie :

  • Terminer les anciennes tâches et projets laissés en suspens ;

  • Nettoyer la maison, le bureau et la mémoire numérique des déchets et fichiers inutiles ;

  • Revoir ses objectifs personnels, analyser son monde intérieur et prendre du temps pour se reposer.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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