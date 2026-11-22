Une violente explosion s'est produite à bord de la corvette lance-missiles russe « Merkouri », appartenant à la marine russe, dans le port de la ville libyenne de Benghazi. En conséquence, le navire a pris feu et a été gravement endommagé. L'incident s'est produit le 22 novembre.

C'est ce qu'a rapporté la publication Naval News en se basant sur ses propres sources et des images satellite.

Selon les données de la publication, un violent incendie s'est déclaré sur le navire après l'explosion. Des analystes navals signalent que la corvette a été presque entièrement détruite. Cependant, il n'y a pas d'informations précises indiquant si elle a coulé ou si elle est devenue inutilisable à cause de l'incendie.

Le gouvernement de l'est de la Libye a également officiellement confirmé qu'une explosion s'était produite sur le navire russe. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, le navire aurait pu être la cible d'une attaque de drones. L'agence Reuters a rapporté qu'il y a des blessés à la suite de l'incident, mais aucune information concernant des décès n'a été signalée.

Le gouvernement de l'est de la libyen a annoncé le début d'une enquête sur l'incident en collaboration avec la partie russe. Pour l'instant, aucune partie n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Il est rapporté que le « Merkouri » était arrivé dans le port de Benghazi quelques jours avant l'explosion. Le navire s'était arrêté pour faire le plein de carburant et reconstituer ses réserves nécessaires sur le chemin du retour vers la Russie. Selon Naval News, il accompagnait un convoi de navires liés au gouvernement russe.

Le « Merkouri » est une corvette lance-missiles de classe Steregouchtchi appartenant au projet 20380. Il fait partie de la Flotte de la mer Noire de la marine russe.