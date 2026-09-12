Mercure rétrécit plus vite que prévu : les scientifiques découvrent un nouveau fait

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Mercure rétrécit plus vite que prévu : les scientifiques découvrent un nouveau fait

La planète Mercure pourrait rétrécir 30 % plus que ce que les calculs précédents suggéraient. Les scientifiques ont découvert que le diamètre de la planète a diminué de 23 kilomètres. Une étude à ce sujet a été publiée par l'Associated Press.

Il est rapporté que l'étude a été menée par des scientifiques de l'Institut de recherche planétaire du Centre aérospatial allemand. Les auteurs de l'étude ont souligné que les changements constants de la surface de Mercure dus aux impacts de météorites pourraient avoir masqué le véritable taux de rétrécissement de la planète.

Mercure est la plus petite planète du système solaire et la plus proche du Soleil. Son diamètre est d'environ 4 900 kilomètres. Depuis sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, la planète n'a cessé de rétrécir.

Il est noté que cela est dû au refroidissement de l'intérieur de Mercure. À mesure que le noyau de fer relativement grand de la planète se refroidit, il diminue en volume. Cela entraîne une compression du manteau et de la croûte terrestre, provoquant l'apparition de divers plis et fissures à sa surface.

Les scientifiques ont comparé les cartes géologiques de Mercure avec des cartes actualisées de la surface de la planète. Il s'est avéré que les zones les plus irrégulières présentaient moins de signes de rétrécissement. Les chercheurs supposent que certains plis pourraient être restés enfouis sous les débris causés par les impacts de météorites.

L'auteur de l'étude, Gaku Nishiyama, affirme que les nouveaux calculs aideront à mieux comprendre l'évolution de Mercure.

Actuellement, les sondes spatiales BepiColombo, envoyées par l'Europe et le Japon, sont en route vers Mercure. Elles devraient entrer en orbite autour de la planète en novembre et étudier le taux exact de rétrécissement de Mercure.

Pour information, Mercure est la plus petite planète du système solaire. Elle fait le tour du Soleil en 88 jours. Un jour sur la planète équivaut à environ 59 jours terrestres. En raison de l'atmosphère très fine de Mercure, la température à sa surface peut atteindre 430 degrés le jour et descendre jusqu'à moins 180 degrés la nuit.

MercureCentre Aérospatial AllemandBepiColomboGaku NishiyamaAstronomie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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