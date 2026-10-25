Kim Jong-un a visité la Chine et a mené des négociations avec des hauts responsables

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu en République populaire de Chine le 24 octobre pour une visite officielle. Ce voyage du dirigeant de la RPDC revêt une importance symbolique, ayant été effectué via le nouveau pont sur le fleuve Yalu récemment mis en service à la frontière.

Arrivé à Dandong, Kim Jong-un a visité plusieurs sites politiques et économiques importants et a mené des négociations de haut niveau visant à renforcer la coopération entre les deux pays voisins.

Rencontres directes et programme à Dandong

L'ordre du jour de la visite a couvert les domaines militaire, industriel et diplomatique :

Mémoire historique et industrie : Kim Jong-un a d'abord rendu hommage au complexe commémoratif militaire de la ville, puis s'est familiarisé directement avec les activités de l'une des grandes usines locales ;

Dialogue avec Wang Huning : Le dirigeant de la RPDC a tenu une réunion officielle avec Wang Huning, l'une des figures politiques les plus influentes de Chine et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois ;

Négociations avec le chef du gouvernement : Dans le cadre du programme, des discussions séparées ont été organisées avec le Premier ministre chinois pour aborder le renforcement du partenariat stratégique mutuel.

Relance des relations économiques et commerciales

Cette visite revêt une importance stratégique pour la politique et l'économie régionales :