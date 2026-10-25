Kim Jong-un a visité la Chine et a mené des négociations avec des hauts responsables

·71·Monde
Kim Jong-un a visité la Chine et a mené des négociations avec des hauts responsables

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu en République populaire de Chine le 24 octobre pour une visite officielle. Ce voyage du dirigeant de la RPDC revêt une importance symbolique, ayant été effectué via le nouveau pont sur le fleuve Yalu récemment mis en service à la frontière.

Arrivé à Dandong, Kim Jong-un a visité plusieurs sites politiques et économiques importants et a mené des négociations de haut niveau visant à renforcer la coopération entre les deux pays voisins.

Rencontres directes et programme à Dandong

L'ordre du jour de la visite a couvert les domaines militaire, industriel et diplomatique :

  • Mémoire historique et industrie : Kim Jong-un a d'abord rendu hommage au complexe commémoratif militaire de la ville, puis s'est familiarisé directement avec les activités de l'une des grandes usines locales ;

  • Dialogue avec Wang Huning : Le dirigeant de la RPDC a tenu une réunion officielle avec Wang Huning, l'une des figures politiques les plus influentes de Chine et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois ;

  • Négociations avec le chef du gouvernement : Dans le cadre du programme, des discussions séparées ont été organisées avec le Premier ministre chinois pour aborder le renforcement du partenariat stratégique mutuel.

Relance des relations économiques et commerciales

Cette visite revêt une importance stratégique pour la politique et l'économie régionales :

  • Nouvelles opportunités de transit : L'ouverture de la frontière via le nouveau pont sur le fleuve Yalu servira à augmenter considérablement le volume du transport et de la logistique entre les deux pays ;

  • Relance économique : Selon les observateurs, cette visite constitue une étape importante vers la restauration et le développement à grande échelle des relations commerciales et économiques entre la Corée du Nord et la Chine, sous la pression de la pandémie et des sanctions internationales.

Kim Jong-unRelations Chine-RPDCDandongWang HuningDiplomatie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Trump veut rétablir le dialogue avec la RPDC via la Chine : quel sera l'accord secret ?Trump veut rétablir le dialogue avec la RPDC via la Chine : quel sera l'accord secret ?19 septembre 19:23«Kim Jong-un est mon ami» : Trump répond à une question sur le nucléaire en Corée du Nord et en Iran«Kim Jong-un est mon ami» : Trump répond à une question sur le nucléaire en Corée du Nord et en Iran30 septembre 12:10Pourquoi Kim Jong Un ne parle-t-il jamais de sa mère ?Pourquoi Kim Jong Un ne parle-t-il jamais de sa mère ?3 juillet 02:46Donald Trump annonce être prêt à de nouvelles négociations avec Kim Jong-unDonald Trump annonce être prêt à de nouvelles négociations avec Kim Jong-un13 octobre 09:17Les services de renseignement sud-coréens révèlent un secret inquiétant sur la santé de Kim Jong-unLes services de renseignement sud-coréens révèlent un secret inquiétant sur la santé de Kim Jong-un2 octobre 11:11Donald Trump souhaite tenir de nouvelles négociations avec Kim Jong-un cet automneDonald Trump souhaite tenir de nouvelles négociations avec Kim Jong-un cet automne20 août 09:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu