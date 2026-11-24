La Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un ne répondent pas aux tentatives du président américain Donald Trump de relancer les négociations. Pendant ce temps, Pyongyang continue d'accroître son potentiel nucléaire : selon les estimations d'experts internationaux, le nombre d'ogives nucléaires dans le pays a atteint près de 60. Le journal The Wall Street Journal a révélé les détails de la situation.

Les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord se tendent à nouveau. Depuis la dernière rencontre en tête-à-tête en 2019 entre Donald Trump et Kim Jong-un, le programme nucléaire de Pyongyang s'est considérablement élargi. Alors que Washington tente de rétablir le dialogue, il est rapporté que le dirigeant nord-coréen ne répond ni aux appels ni aux messages diplomatiques de la partie américaine.

Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources diplomatiques, l'administration Trump a tenté à plusieurs reprises de rétablir le contact avec Kim Jong-un, mais ces efforts n'ont pour l'instant donné aucun résultat.

Le nombre d'ogives nucléaires aurait atteint 60

Selon les estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), la Corée du Nord possédait environ 20 à 30 ogives nucléaires en janvier 2019. En janvier 2026, ce chiffre a atteint près de 60.

Ces chiffres ne sont pas officiellement confirmés par Pyongyang, mais constituent une évaluation indépendante d'experts internationaux. Les analyses du SIPRI notent également que la Corée du Nord dispose de stocks suffisants de matières fissiles pour produire des armes nucléaires.

L'infrastructure nucléaire du pays s'étend également. En particulier, des images satellites ont montré des travaux de construction et d'agrandissement dans les installations d'enrichissement d'uranium du complexe nucléaire de Yongbyon.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a également annoncé en novembre 2026 que les capacités d'enrichissement d'uranium à Yongbyon avaient été à nouveau étendues. L'agence a qualifié ce processus de source de préoccupation sérieuse.

Les appels de Trump restent sans réponse et sa lettre est renvoyée sans être ouverte

Selon le rapport du Wall Street Journal, après son retour à la Maison Blanche, Trump a tenté de contacter Kim Jong-un par téléphone et par d'autres canaux. Cependant, il n'y a eu aucune réponse de Pyongyang.

Par la suite, les responsables américains ont tenté de faire parvenir une lettre au dirigeant nord-coréen. Pour ce faire, une demande a été envoyée par l'intermédiaire du représentant de la mission permanente de la Corée du Nord auprès de l'ONU à New York.

Cependant, selon les sources du journal, lors d'une réunion ultérieure, le diplomate a rendu la lettre au représentant américain sans l'ouvrir. Cela montre à quel point les efforts de Washington pour rétablir les relations diplomatiques sont complexes.

Il n'a pas été possible d'organiser une rencontre lors de la tournée en Asie

La possibilité d'organiser une rencontre avec Kim Jong-un lors de la visite de Trump en Chine a également été envisagée. Bien que la partie américaine ait exprimé son intérêt pour la reprise du dialogue avec la RPDC, les parties n'ont pas pu s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

Selon les informations, Washington a discuté d'options telles que l'adoption d'une déclaration mettant officiellement fin à la guerre dans la péninsule coréenne, l'élargissement des relations diplomatiques et la limitation des essais nucléaires et de missiles.

Cependant, les exigences de Pyongyang n'étaient pas acceptables pour la partie américaine. Kim Jong-un exige la reconnaissance de son statut nucléaire et un changement de la politique de Washington à l'égard de la Corée du Nord.

Pourquoi Kim Jong-un n'est-il pas pressé de négocier avec les États-Unis ?

Selon les experts, plusieurs facteurs influencent la baisse de l'intérêt de Pyongyang pour le dialogue avec Washington.

Le premier est le désir de faire reconnaître son statut nucléaire. Kim Jong-un a déclaré qu'il ne souhaitait pas revenir aux négociations sur l'abandon des armes nucléaires. Selon sa position, les États-Unis doivent d'abord reconnaître la Corée du Nord comme un État nucléaire et mettre fin à leur politique hostile. Pour Pyongyang, les armes nucléaires sont une garantie importante de la sécurité du régime.

Le deuxième est le rapprochement avec la Russie. Le traité de partenariat stratégique global signé en 2024 entre Moscou et Pyongyang a porté les relations entre les deux pays à un nouveau niveau. Le renforcement de la coopération militaire et économique élargit les options de politique étrangère de la Corée du Nord.

Le troisième est les relations avec la Chine. Pékin reste l'un des partenaires économiques les plus importants de la Corée du Nord. Le rapprochement avec la Russie et les opportunités dans le commerce extérieur pourraient réduire le besoin de Pyongyang de parvenir à un accord avec les États-Unis.

Une situation diplomatique complexe pour Washington

L'augmentation du potentiel nucléaire de la Corée du Nord et sa volonté d'utiliser le dialogue avec les États-Unis selon ses propres conditions rendent la tâche de Washington encore plus difficile.

Le principal problème pour les États-Unis est de convaincre Pyongyang de limiter son programme nucléaire, mais Kim Jong-un indique qu'il n'est prêt à poursuivre de telles négociations que si son statut nucléaire est reconnu.

Ainsi, alors que les efforts diplomatiques de Trump restent sans réponse, la Corée du Nord continue d'étendre ses capacités nucléaires. Cela complique davantage la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne et remet en question la perspective d'une reprise des négociations entre les États-Unis et Pyongyang.