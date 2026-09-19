Trump veut rétablir le dialogue avec la RPDC via la Chine : quel sera l'accord secret ?

À l'approche de la rencontre historique à Washington entre les dirigeants des deux plus grandes puissances économiques et militaires mondiales, les États-Unis et la Chine, une nouvelle sensationnelle a secoué la géopolitique internationale. Selon des sources spéciales du prestigieux New York Times , le président américain Donald Trump a l'intention de discuter, lors des négociations avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui effectuera une visite d'État à Washington la semaine prochaine, des perspectives de rétablissement des relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Alors que les signaux diplomatiques publics envoyés par la Maison Blanche vers Pyongyang restent sans réponse, Washington place de sérieux espoirs dans la médiation de Pékin, principal allié et donateur économique de la Corée du Nord.

Selon les experts, une éventuelle nouvelle rencontre entre Trump et Kim Jong-un pourrait être organisée en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), que la Chine accueillera en novembre de cette année. Le fait que Trump ait précédemment Corée du Sud réduit drastiquement les exercices militaires conjoints et continue de qualifier ses relations avec Kim Jong-un de « très bonnes » indique que la Maison Blanche vise une nouvelle grande victoire diplomatique.

Alors, Xi Jinping acceptera-t-il cette proposition, comment la Chine utilisera-t-elle cette médiation comme levier de pression dans la guerre commerciale contre Washington, et le plan de réconciliation de Trump avec la RPDC pourra-t-il modifier l'équilibre des forces dans la région du Pacifique ?

« Visite d'État à Washington et plan de novembre » : Détails des négociations

New York Times points clés du plan diplomatique révélés par les initiés :

Visite de Xi Jinping aux États-Unis : Le président de la RPC arrivera à Washington pour une visite officielle la semaine prochaine, et l'un des sujets centraux à la Maison Blanche sera la question nord-coréenne ;

Le rôle de médiateur de Pékin : La RPDC ignorant les tentatives de contact direct des États-Unis, Trump souhaite s'appuyer sur l'influence politique de Pékin pour rétablir le dialogue ;

Plateforme du sommet de l'APEC : Les analystes prédisent que les Kim Jong-un éventuelles négociations historiques entre Trump et Kim Jong-un pourraient avoir lieu en marge du sommet de l'APEC qui se tiendra en Chine en novembre de cette année ;

Apaisement des relations : Trump a une fois de plus qualifié ses relations avec Kim Jong-un de « très bonnes », montrant sa volonté de revenir à la table des négociations avec Pyongyang.

« Exercices militaires réduits » : Le pas audacieux de Trump vers Pyongyang

Mesures pratiques prises pour créer un terrain propice aux négociations :

Réduction de moitié de l'ampleur des exercices : En août, sur instruction de Trump, la durée et l'ampleur des manœuvres militaires conjointes annuelles entre les États-Unis et la Corée du Sud ont été réduites de plus de 50 % ;

Pertinence remise en question : Le dirigeant américain a ouvertement exprimé des doutes sur l'efficacité des exercices militaires coûtant des milliards de dollars, les qualifiant de facteur aggravant les tensions dans la péninsule coréenne ;

Signal de sécurité pour Pyongyang : Cette mesure a été interprétée comme une concession stratégique visant à montrer qu'il n'y a pas de menace militaire directe contre la Corée du Nord et à ramener Kim Jong-un aux négociations sur le nucléaire.

Analyse géopolitique : que peut gagner la Chine avec cette médiation ?

Évaluations des principaux experts en politique internationale :

L'atout diplomatique de Pékin : Si Xi Jinping parvient à organiser avec succès la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, cela offrira à la Chine un levier de pression énorme sur les droits de douane commerciaux et la question de Taïwan ;

Équilibre de la sécurité régionale : La Chine ne souhaite pas de tensions nucléaires ou d'accumulation de forces militaires américaines près de ses frontières — c'est pourquoi un dialogue de paix correspond également aux intérêts de Pékin ;

Victoire électorale de Trump : Un nouveau dialogue en tête-à-tête avec le dirigeant de la RPDC pourrait être présenté par l'administration Trump comme la plus grande réussite pacifique sur la scène mondiale.

La visite de Xi Jinping à Washington devrait devenir un tournant non seulement pour les relations économiques sino-américaines, mais aussi pour prévenir une nouvelle crise nucléaire en Asie de l'Est.

Selon vous, Donald Trump pourra-t-il, avec l'aide du dirigeant chinois, s'entendre à nouveau avec Kim Jong-un et parvenir à un accord de paix dans la péninsule coréenne ? Quelles concessions politiques pensez-vous que Xi Jinping exigera de la Maison Blanche en échange de cette médiation ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez ce résumé du plan sensationnel de la politique mondiale avec tous les observateurs de l'actualité internationale et vos amis !