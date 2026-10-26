Un homme survit après avoir été compressé avec des déchets aux États-Unis

·8·Monde
Un homme survit après avoir été compressé avec des déchets aux États-Unis

Dans l'État du Mississippi, aux États-Unis, un homme qui tentait de récupérer un objet dans une benne à ordures a été chargé avec les déchets dans un camion spécial et s'est retrouvé sous le mécanisme de compactage. Malgré de graves blessures, il a survécu. C'est ce qu'a rapporté Daily Mail .

Il a été révélé qu'un homme nommé Craig Hill était tombé dans une benne à ordures près d'une station-service. Avant qu'il ne puisse en sortir, le camion poubelle a chargé les déchets du conteneur. Le chauffeur n'a pas entendu l'homme appeler à l'aide et a activé le mécanisme de compactage.

Les pompiers arrivés sur les lieux ont prodigué les premiers soins à la victime et l'ont transportée au centre médical de l'Université du Mississippi à Jackson.

Les blessures de l'homme étaient graves. Les médecins ont pratiqué une opération, installant des plaques métalliques et des broches spéciales pour consolider son bassin.

Apprenant la nouvelle, la sœur de Craig est arrivée du Texas pour l'aider. Elle a lancé une collecte de fonds en ligne pour couvrir les frais médicaux.

MississippiCraig HillDaily MailJacksonÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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