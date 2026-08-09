Une femme qui s’entraînait avec son chien a conquis Internet

Dans l’État du Mississippi, aux États-Unis, une vidéo montrant une femme s’entraînant avec son chien est devenue virale sur les réseaux sociaux.

On voit la femme effectuer des exercices sportifs tandis que son chien la suit et reproduit ses mouvements. Cette scène inhabituelle a suscité l’intérêt des utilisateurs des réseaux sociaux.

Il est rare que les animaux domestiques participent aux entraînements de leurs propriétaires. Pourtant, cette vidéo montre un chien prenant activement part à la séance.

Cette séquence amusante s’est rapidement propagée sur Internet et a suscité de nombreuses discussions. Les spectateurs ont trouvé touchant et drôle de voir le chien bouger aux côtés de sa maîtresse.