Manchester City vers le Championship ? Daily Mail révèle les détails

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Manchester City vers le Championship ? Daily Mail révèle les détails

L'enquête financière la plus retentissante et la plus longue de l'histoire du football anglais touche à sa phase décisive. Selon le prestigieux média britannique Daily Mail , le club de Manchester City , accusé de multiples violations des règles financières, pourrait faire face à des sanctions sans précédent.

Après qu'une commission indépendante a officiellement reconnu le club coupable de fraudes financières, les « Citizens » ont fait appel de cette décision. Cependant, il est de plus en plus probable que les événements se déroulent beaucoup plus rapidement que prévu.

Pas d'attente pour l'appel : Pourquoi la sanction sera annoncée plus tôt ?

L'article analytique du Daily Mail indique que la direction de la Premier League (EPL) a l'intention d'annoncer les mesures disciplinaires contre le club sans attendre le verdict final de l'appel :

  • Délais et risques de prolongation : La procédure d'appel est extrêmement complexe et il est peu probable que le résultat final soit connu avant la fin du mois de janvier ;

  • Le sort de la saison : Afin d'éviter une incertitude artificielle dans le classement, la direction de la ligue privilégie une mise en œuvre rapide des mesures ;

  • Mécanisme de sanction sévère : La principale sanction envisagée pour un retrait massif de points et une lourde amende financière de plusieurs centaines de millions est attendue.

Les « Citizens » vers le Championship ?

Un retrait record de points pourrait devenir une véritable catastrophe pour le club :

  • Relégation de l'élite : Une telle pénalité de points entraînerait une relégation automatique de la Premier League et forcerait l'équipe à passer au moins une saison dans la deuxième division anglaise : le Championship ;

  • Risque de rester plusieurs saisons : Si les points sont également gelés ou déduits pour les saisons suivantes, Manchester Citypourrait voir son retour dans l'élite retardé, risquant de rester en Championship non pas une, mais plusieurs saisons ;

  • Le scénario de la League Two écarté : Par ailleurs, le média note que les spéculations précédentes concernant une relégation du club en quatrième division, la League Two, ont été écartées.

Si ces sanctions sont officiellement confirmées, cela portera un coup dur à l'avenir de l'un des plus grands clubs mondiaux, ainsi qu'au destin de ses joueurs vedettes et de son staff technique.

Manchester CityPremier LeagueDaily MailSanctions EPLFootball Anglais
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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