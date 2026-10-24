Une mère meurt en tentant de sauver ses deux fils d'un courant marin

Une Britannique de 36 ans est tragiquement décédée aux Bahamas alors qu'elle tentait de sauver ses deux enfants d'un puissant courant marin. C'est ce qu'a rapporté le journal Daily Mail .

Il a été rapporté que la famille se trouvait dans la mer au sud de l'île de Bimini lorsqu'un fort courant a emporté les deux fils de la femme. Lianne Gregory, qui s'est jetée à l'eau pour sauver ses enfants, s'est elle-même retrouvée en difficulté à cause du courant.

Selon la police des Bahamas, le 20 octobre, peu après 10h00, le poste de police d'Alice Town à Bimini a reçu un signalement indiquant qu'une femme avait été retrouvée inconsciente près du terminal des ferries. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, la femme avait déjà été transportée dans une clinique locale. Les médecins ont tout tenté pour la réanimer, mais n'ont pas réussi à la sauver.

Les deux fils de Lianne ont été sortis de l'eau par les services de secours. Le mari de la victime, Nathan Gregory, âgé de 36 ans, a également tenté de sauver sa femme. Bien qu'il ait essayé de lui pratiquer le bouche-à-bouche, ses efforts sont restés vains.

Lynton Stuart, capitaine d'un bateau présent lors de l'incident, a déclaré que l'équipage avait aperçu les deux enfants et leur mère dans l'eau. Les personnes présentes ont réussi à sortir les enfants, mais le courant était si fort qu'il a été très difficile de secourir la mère. L'équipage du bateau a également tenté de la réanimer, sans succès.

Un témoin a qualifié Lianne d'héroïne, soulignant qu'elle avait risqué sa vie pour sauver ses enfants. Selon lui, les enfants savaient bien nager, mais le courant marin a rendu la situation dangereuse en un instant.

Une autopsie est attendue pour déterminer la cause exacte du décès. La police des Bahamas a ouvert une enquête. Selon les premières informations, aucun acte criminel n'a été relevé.

Royaume-Uni Le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances à la famille de la défunte, précisant qu'il est en contact avec les autorités locales et qu'il apporte le soutien nécessaire à la famille.