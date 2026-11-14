Catastrophe : un navire de croisière chavire après une collision avec un pétrolier aux États-Unis (vidéo)

Un incident maritime inhabituel s'est produit à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Un navire de croisière amarré sur le fleuve Mississippi a chaviré à la suite d'une collision avec un pétrolier.

Au moment de l'incident, il y avait un total de 180 personnes à bord du navire de croisière. 129 d'entre elles étaient des passagers et les autres étaient des membres d'équipage.

Après la collision, les services de secours sont arrivés immédiatement sur les lieux. Les 180 personnes présentes sur le navire ont été secourues en toute sécurité. Selon les premières informations, l'incident s'est terminé sans pertes majeures.

L'événement a également attiré l'attention sur la question de la sécurité de la navigation sur le fleuve Mississippi.