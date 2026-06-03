Un grand lac se forme dans le désert de Boukhara

Une grande étendue d'eau s'est formée au nord de la ville de Gazli, dans le district de Peshku, région de Boukhara, suite à des précipitations trois fois supérieures à la normale au cours des six derniers mois. Le Parti écologiste l'a annoncé.

Il est noté que ce lac s'est formé dans la zone auparavant sèche de 'Shorbuloq'. Sa superficie totale couvre actuellement environ 80 kilomètres carrés. Ce chiffre attire l'attention car il est nettement supérieur au volume combiné de la ville de Boukhara et du réservoir de Charvak.

Selon les experts, l'accumulation d'eau a été influencée non seulement par de fortes précipitations, mais aussi par les travaux du ministère des Ressources en eau. En particulier, les eaux souterraines environnantes ont été dirigées vers cette zone via de petits canaux creusés pour développer la pêche. L'eau arrive également par un canal collecteur d'une longueur totale de 126 kilomètres.

À titre d'information, l'Ouzbékistan compte plus de 500 lacs. La plupart sont saisonniers ou relativement petits. Actuellement, la plus grande étendue d'eau du pays est le système de lacs Aydar-Arnasay, situé dans les régions de Djizak et Navoï, couvrant une superficie totale d'environ 3 500 à 4 000 kilomètres carrés.