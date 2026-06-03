Le Real Madrid réalise un transfert surprise : Dumfries en route pour Madrid

Le Real Madrid a finalisé sa première recrue majeure du mercato estival. Le géant espagnol a trouvé un accord complet avec le défenseur de l'Inter Denzel Dumfries. Pour éviter de longues négociations, les Madrilènes ont décidé d'activer la clause libératoire de 20 millions d'euros du joueur néerlandais. Goal.com rapporte .

Selon Fabrizio Romano, le 'Club Royal' a préparé tous les documents pour ce transfert et a utilisé la célèbre phrase 'here we go'. Ce transfert est considéré comme une grande victoire pour Florentino Perez, car le club a obtenu un défenseur international expérimenté à un prix défiant toute concurrence. Dumfries a déjà accepté les conditions proposées par le club madrilène.

Le transfert de Denzel Dumfries vise à résoudre les problèmes de l'équipe au poste d'arrière droit. La saison dernière, Trent Alexander-Arnold a été freiné par les blessures, tandis que la légende du club Dani Carvajal a quitté l'équipe à la fin de son contrat. Par conséquent, la direction madrilène a identifié Dumfries comme le candidat idéal pour le onze de départ.

Jose Mourinho, de retour comme entraîneur pour un second mandat, participe directement à la reconstruction de l'effectif. Le technicien portugais considère le renforcement de la ligne défensive comme une priorité absolue. Il privilégie le caractère et la soif de victoire du joueur plutôt que son statut de star.

Perdre Dumfries à un prix aussi bas est un coup dur pour l'Inter, mais les champions italiens ont déjà entamé des négociations pour trouver des remplaçants. De son côté, le Real Madrid compte finaliser tous ses transferts clés avant le début de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, afin d'aborder la nouvelle saison avec un effectif complet.