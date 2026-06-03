ChatGPT devient l'application la plus rapide à atteindre 1 milliard d'utilisateurs

·33·Technologie
ChatGPT devient l'application la plus rapide à atteindre 1 milliard d'utilisateurs

L'application ChatGPT d'OpenAI a franchi le cap du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Selon les données de la société d'analyse Sensor Tower, le service a été enregistré comme l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

ChatGPT a atteint ce résultat environ trois ans après son lancement. Sur ce critère, elle a réussi à surpasser les taux de croissance de géants comme Google Maps, TikTok, Instagram et YouTube. La concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle affecte également le temps passé par les utilisateurs sur les plateformes.

Selon des recherches, au premier trimestre 2026, les utilisateurs américains ayant installé l'application Claude d'Anthropic ont commencé à passer 5 % de temps en moins sur la plateforme ChatGPT par rapport à la moyenne des huit mois précédents. Actuellement, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application Claude s'élève à 56 millions.

De plus, des changements financiers majeurs sont attendus sur le marché de l'intelligence artificielle. Anthropic a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. Selon Reuters, OpenAI se prépare également à lancer son propre processus d'IPO dans les semaines à venir.

Selon les données de Sensor Tower, bien que le taux de croissance annuel de l'application Claude s'élève à 640 %, dépassant nettement les 62 % de ChatGPT, OpenAI conserve toujours son leadership absolu en nombre total d'utilisateurs.

ChatGPTOpenAIIntelligence ArtificielleClaudeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santéAujourd'hui, 08:52Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entierAujourd'hui, 08:28Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la TerreAujourd'hui, 07:53Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoiléAujourd'hui, 07:25Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max MessengerAujourd'hui, 07:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale