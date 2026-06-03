ChatGPT devient l'application la plus rapide à atteindre 1 milliard d'utilisateurs

L'application ChatGPT d'OpenAI a franchi le cap du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Selon les données de la société d'analyse Sensor Tower, le service a été enregistré comme l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

ChatGPT a atteint ce résultat environ trois ans après son lancement. Sur ce critère, elle a réussi à surpasser les taux de croissance de géants comme Google Maps, TikTok, Instagram et YouTube. La concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle affecte également le temps passé par les utilisateurs sur les plateformes.

Selon des recherches, au premier trimestre 2026, les utilisateurs américains ayant installé l'application Claude d'Anthropic ont commencé à passer 5 % de temps en moins sur la plateforme ChatGPT par rapport à la moyenne des huit mois précédents. Actuellement, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application Claude s'élève à 56 millions.

De plus, des changements financiers majeurs sont attendus sur le marché de l'intelligence artificielle. Anthropic a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. Selon Reuters, OpenAI se prépare également à lancer son propre processus d'IPO dans les semaines à venir.

Selon les données de Sensor Tower, bien que le taux de croissance annuel de l'application Claude s'élève à 640 %, dépassant nettement les 62 % de ChatGPT, OpenAI conserve toujours son leadership absolu en nombre total d'utilisateurs.