La direction du Borussia Dortmund a élaboré un plan de transfert majeur pour convaincre le meilleur buteur Serhou Guirassy de rester au club. Selon Sport Bild, l'attaquant s'est vu promettre le recrutement d'un joueur offensif de haut niveau pour améliorer son efficacité future. Le directeur sportif Ole Book et le PDG Lars Ricken ont rencontré le joueur pour lui présenter les projets de transfert du club. Goal.com rapporte .

Le contrat de l'international guinéen de 30 ans, valable jusqu'en 2028, comprend une clause libératoire d'environ 35 millions d'euros pour les grands clubs. Guirassy envisage de quitter le club depuis un certain temps. Notamment, Aziz Yildirim, candidat à la présidence du Fenerbahçe Istanbul, a annoncé avoir trouvé un accord pour attirer l'ancien attaquant du VfB Stuttgart s'il remporte l'élection.

Ole Book n'a pas offert de garantie totale concernant le maintien de Guirassy. Selon lui, les buts du joueur sont cruciaux pour l'équipe et le club ne veut pas le laisser partir, mais une offre irrésistible pourrait être examinée. Le Borussia Dortmund compte sur les fonds provenant de la vente de jeunes joueurs comme Joane Gadou, Kauã Prates et Justin Lerma pour financer de nouveaux transferts.

De plus, le transfert de Karim Adeyemi pourrait servir de source de financement pour de nouveaux achats. Si le joueur de 24 ans ne prolonge pas son contrat jusqu'en 2027, le club sera contraint de le vendre cet été pour éviter un départ libre. On ignore encore qui rejoindra Guirassy, mais les rumeurs d'un retour de Jadon Sancho ont été largement démenties.