143,6 milliards UZS de cashback approuvés pour avril

Le Comité fiscal a approuvé la majeure partie des paiements de cashback pour les achats effectués en avril 2026.

Selon les données officielles, un total de 143,6 milliards UZS de cashback a été autorisé pour plus de 6,5 millions de citoyens.

Les citoyens peuvent transférer les fonds approuvés sur leurs cartes bancaires via l'application mobile Soliq. Une vérification d'identité par Face ID est requise.

Les montants restants seront approuvés progressivement à mesure que les entrepreneurs soumettent leurs déclarations fiscales, corrigent les erreurs et règlent leurs dettes.

Selon la réglementation en vigueur, le cashback est calculé sur les achats mensuels jusqu'à 24 720 000 UZS. Le montant maximum est de 247 200 UZS.