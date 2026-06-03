Pourquoi Cristiano Ronaldo veut-il gagner la Coupe du Monde ?

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Pourquoi Cristiano Ronaldo veut-il gagner la Coupe du Monde ?

L'attaquant légendaire portugais Cristiano Ronaldo s'est fixé pour objectif de remporter le dernier trophée majeur de sa carrière : la Coupe du Monde. Selon une interview de son ancien coéquipier Eric Djemba-Djemba, ce désir ne découle pas de sa rivalité avec Lionel Messi, mais de la soif de victoire intérieure de Ronaldo. Goal.com rapporte .

Cristiano Ronaldo devrait participer à sa sixième Coupe du Monde en 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce serait un record absolu dans l'histoire du football. Bien que Lionel Messi ait triomphé au Qatar en 2022, Ronaldo donne la priorité à la complétion de son palmarès et à son devoir envers sa nation.

Djemba-Djemba, qui a joué avec lui à Manchester United, s'est souvenu du caractère de Ronaldo à l'entraînement. Il a expliqué que Cristiano était très dur envers lui-même même après des tirs manqués simples, preuve de sa quête constante d'excellence.

La star de 41 ans, qui évolue actuellement à Al-Nassr, prévoit également d'atteindre la barre des 1 000 buts avant de prendre sa retraite. Remporter la Coupe du Monde serait sans doute une conclusion digne de sa carrière légendaire.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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