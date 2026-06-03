Une fan embrassant la main de Sevinch Mominova devient virale sur les réseaux sociaux

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Une fan embrassant la main de Sevinch Mominova devient virale sur les réseaux sociaux

Une vidéo mettant en vedette la chanteuse Sevinch Mominova s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions parmi les utilisateurs. On y voit l'une des fans dévouées de l'artiste lui offrir des fleurs et lui baiser la main.

Il semble que cet incident se soit produit lors d'un événement. La fan s'est approchée de la chanteuse avec des fleurs, manifestant ainsi son respect et son admiration.

La vidéo a rapidement gagné en popularité sur Internet, provoquant des réactions mitigées. Si certains utilisateurs y ont vu une expression sincère d'amour et de respect envers l'artiste, d'autres ont réagi avec humour.

On trouve notamment dans les commentaires des remarques humoristiques telles que : « Il s'avère qu'on peut baiser la main de nos propres stars, pas seulement celle de Burak Özçivit. »

Sevinch MominovaBurak Özçivit
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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