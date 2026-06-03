Romelu Lukaku marque son 90e but pour la Belgique

L'équipe nationale de Belgique a remporté une victoire convaincante 2-0 contre la Croatie dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Lors du match disputé au stade Rujevica à Rijeka, l'attaquant de Naples Romelu Lukaku est entré en jeu et a inscrit son 90e but international, consolidant le succès de son équipe. Goal.com rapporte .

Les Belges ont dominé la première mi-temps. À la 38e minute, le milieu de terrain d'Aston Villa, Youri Tielemans, a ouvert le score. Suite à un centre dangereux de Jeremy Doku, le ballon a rebondi sur les défenseurs vers Tielemans, qui a profité de l'occasion pour donner l'avantage aux Diables Rouges.

L'événement majeur du match s'est produit dans le temps additionnel. Entré en jeu à la 73e minute, Romelu Lukaku a converti une passe de Hans Vanaken à la 96e minute, expédiant un tir puissant au-dessus du gardien Dominik Kotarski. Ce but était le 90e en sélection pour l'attaquant expérimenté.

Le sélectionneur belge Rudi Garcia a salué la performance de son attaquant après le match. « Lukaku est né pour marquer des buts. J'exige toujours plus de lui car c'est un joueur de haut niveau. Il a commencé à mettre la pression sur l'adversaire dès son entrée et a parfaitement rempli sa mission. Tout le monde est heureux pour lui », a déclaré le coach.

Garcia s'est également dit satisfait de la discipline tactique de son équipe. Malgré la pression de l'équipe nationale de Croatie menée par Luka Modric, la Belgique a été solide défensivement. Le coach a souligné que les changements effectués à la mi-temps avaient renforcé le jeu de l'équipe, ne laissant presque aucune occasion sérieuse à l'adversaire.