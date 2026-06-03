Romelu Lukaku marque son 90e but pour la Belgique

·55·Sport
Romelu Lukaku marque son 90e but pour la Belgique

L'équipe nationale de Belgique a remporté une victoire convaincante 2-0 contre la Croatie dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Lors du match disputé au stade Rujevica à Rijeka, l'attaquant de Naples Romelu Lukaku est entré en jeu et a inscrit son 90e but international, consolidant le succès de son équipe. Goal.com rapporte .

Les Belges ont dominé la première mi-temps. À la 38e minute, le milieu de terrain d'Aston Villa, Youri Tielemans, a ouvert le score. Suite à un centre dangereux de Jeremy Doku, le ballon a rebondi sur les défenseurs vers Tielemans, qui a profité de l'occasion pour donner l'avantage aux Diables Rouges.

L'événement majeur du match s'est produit dans le temps additionnel. Entré en jeu à la 73e minute, Romelu Lukaku a converti une passe de Hans Vanaken à la 96e minute, expédiant un tir puissant au-dessus du gardien Dominik Kotarski. Ce but était le 90e en sélection pour l'attaquant expérimenté.

Le sélectionneur belge Rudi Garcia a salué la performance de son attaquant après le match. « Lukaku est né pour marquer des buts. J'exige toujours plus de lui car c'est un joueur de haut niveau. Il a commencé à mettre la pression sur l'adversaire dès son entrée et a parfaitement rempli sa mission. Tout le monde est heureux pour lui », a déclaré le coach.

Garcia s'est également dit satisfait de la discipline tactique de son équipe. Malgré la pression de l'équipe nationale de Croatie menée par Luka Modric, la Belgique a été solide défensivement. Le coach a souligné que les changements effectués à la mi-temps avaient renforcé le jeu de l'équipe, ne laissant presque aucune occasion sérieuse à l'adversaire.

BelgiqueCroatieRomelu LukakuFootballTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Yan Diomande refuse Liverpool pour un autre grand clubAujourd'hui, 08:39Le Real Madrid veut refondre sa défense : nouveaux rivaux pour RüdigerAujourd'hui, 08:32City prêt à signer le talentueux gardien de l'AC MilanAujourd'hui, 08:21Florentino Perez confirme les nouveaux transferts du Real MadridAujourd'hui, 07:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé