Grande attention portée aux créateurs derrière les chansons à succès : nouveaux avantages annoncés

·86·Ouzbékistan
Grande attention portée aux créateurs derrière les chansons à succès : nouveaux avantages annoncés

Le président Shavkat Mirziyoyev, lors d'une rencontre avec des représentants du secteur de la culture et des arts, a annoncé de nouvelles initiatives visant à soutenir les poètes, écrivains et dramaturges dont les œuvres sont devenues des chansons populaires.

Il est précisé que ces créateurs seront désormais régulièrement encouragés par l'État. Ils recevront notamment une rémunération mensuelle de 5 millions de soums tout au long de l'année pour assurer la stabilité de leurs activités.

De plus, ils bénéficieront de la gratuité des transports aériens, ferroviaires et publics à travers l'Ouzbékistan. Les frais médicaux dans les centres spécialisés seront entièrement pris en charge par le budget de l'État.

Des écoles de maître et des maisons de création seront également créées pour permettre à ces artistes de transmettre leur expérience à la jeune génération.

Une autre nouveauté importante est la sélection et la récompense des meilleurs créateurs de l'année lors du « Congrès national des créateurs », visant à dynamiser la culture et l'art nationaux.

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Charos
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