Un décret présidentiel accorde des prêts préférentiels allant jusqu'à 100 millions de soums aux jeunes

·133·Ouzbékistan
Un décret présidentiel accorde des prêts préférentiels allant jusqu'à 100 millions de soums aux jeunes

Afin de soutenir les jeunes, des prêts préférentiels allant jusqu'à 100 millions de soums seront alloués. Le décret présidentiel n° PQ-210 a été adopté à cet effet.

Selon le décret, Aloqabank accordera des prêts d'une durée maximale de 7 ans aux citoyens de moins de 31 ans dans le cadre du programme « Entreprise des jeunes ». Une période de grâce allant jusqu'à 1 an pour le principal et jusqu'à 3 mois pour les intérêts est établie.

Les microcrédits préférentiels sont accordés sur la base d'une police d'assurance ou d'une garantie tierce. Jusqu'à 20 millions de soums peuvent être fournis pour l'apprentissage des langues étrangères, des technologies numériques et des métiers modernes.

De plus, des prêts allant jusqu'à 50 millions de soums sont alloués pour des projets de marketing sur les réseaux sociaux, de mobilographie, de freelancing, de boutiques en ligne et d'auto-emploi.

Un financement allant jusqu'à 50 millions de soums est également prévu pour les projets de couture, de travail à domicile, de transformation et de fabrication. Pour la boulangerie et la pâtisserie, des microcrédits préférentiels allant jusqu'à 100 millions de soums sont disponibles.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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