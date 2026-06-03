Nouveau Lada Niva Legend dévoilé : Moteur plus puissant et suspension mise à jour

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Nouveau Lada Niva Legend dévoilé : Moteur plus puissant et suspension mise à jour

Lors du PMEF-2026, le nouveau modèle Lada Niva Legend a été présenté, bénéficiant d'améliorations techniques et structurelles significatives. Tout en conservant sa philosophie tout-terrain traditionnelle, le véhicule a été adapté aux normes modernes en matière de dynamique, d'efficacité énergétique et d'équipement de base. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

La nouveauté principale est un nouveau moteur 1,8 litre à 8 soupapes. Ce groupe motopropulseur offre un couple élevé, avec 80 % de la puissance de traction disponible dès 1 000 tr/min. La consommation de carburant a été réduite jusqu'à 30 % dans certains modes de conduite par rapport au modèle précédent.

Le système de suspension du véhicule a également été retravaillé : la barre stabilisatrice avant a été repositionnée, améliorant ainsi la douceur de roulement et la tenue de route. Une attention particulière a été accordée à la sécurité et à l'ergonomie. Un airbag conducteur a été installé, la structure de la carrosserie renforcée et des disques de frein avant ventilés ont été ajoutés.

L'insonorisation de l'habitacle a été améliorée et l'emplacement des leviers de boîte de vitesses et de boîte de transfert a été modifié. Le levier de vitesses est désormais plus proche du conducteur, tandis que la boîte de transfert adopte une configuration à levier unique avec un troisième point d'appui. De plus, la climatisation, le verrouillage centralisé et une clé unique pour les portes et le contact ont été introduits.

Certains éléments de carrosserie sont fabriqués en acier doublement galvanisé, ce qui améliore la résistance à la corrosion et la durabilité dans des conditions difficiles. Le volant est désormais commun avec le modèle Lada Granta, et le neiman a été repositionné sur le côté droit de la colonne de direction.

LadaNiva LegendVoitureRussieTout-Terrain
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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