Changement au sommet : L'Ouzbékistan a un nouveau numéro un aux échecs

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a publié le classement mondial mis à jour basé sur les résultats jusqu'en mai 2026. Cinq grands maîtres ouzbeks figurent dans la liste du top 100.

Magnus Carlsen conserve la tête du classement mondial avec un classement Elo de 2841. Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura occupent les places suivantes.

Pour la première fois depuis longtemps, le numéro un ouzbek aux échecs a changé. Suite à sa brillante performance au Super Chess Classic, Javokhir Sindarov a porté son classement à 2777 points, grimpant à la 4e place mondiale.

Nodirbek Abdusattorov a perdu 3 points par rapport au mois dernier. Il compte également 2777 points mais occupe la 5e place selon les critères de départage.

Par ailleurs, Nodirbek Yakubboev occupe la 40e place avec 2689 points, Rustam Kasimdzhanov la 50e avec 2665 points et Shamsiddin Vokhidov la 89e place avec 2637 points.

Des changements positifs ont également été observés au classement féminin. Afruza Khamdamova est montée à la 31e place avec 2427 points, tandis que Gulrukhbegim Tokhirjonova a intégré le top 100 à la 93e place avec 2344 points.

À titre d'information, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan occupe la 9e place du classement FIDE avec 2623 points. L'équipe nationale féminine se situe au 17e rang avec 2247 points.