De nouveaux vols pourraient être lancés entre l'Ouzbékistan et Hong Kong

Le potentiel touristique et le charme unique de notre pays continuent d'être au centre de l'attention des médias mondiaux. Cette fois, l'un des principaux et plus prestigieux médias de Hong Kong, Now.com a publié un important article analytique consacré aux brillantes perspectives des relations touristiques entre l'Ouzbékistan et Hong Kong. L'article comprend également une interview exclusive et précieuse d'Abdulaziz Akkulov, président du Comité du tourisme de l'Ouzbékistan.

Ce document dévoile des plans ambitieux pour porter les relations bilatérales à un nouveau niveau et des opportunités sans précédent créées pour les investisseurs.

Nouvelles routes aériennes reliant Tachkent et Hong Kong

Selon l'interview, les parties discutent actuellement activement de la possibilité de lancer une nouvelle liaison aérienne directe entre Hong Kong et Tachkent, ce qui offrirait un grand confort aux fans et aux touristes. De plus, l'option d'ouvrir une route aérienne de transit de Hong Kong vers l'Ouzbékistan via Bangkok (Thaïlande) est examinée en détail comme alternative. Cela faciliterait considérablement les voyages des touristes orientaux vers notre pays.

Le président du comité, Abdulaziz Akkulov, a souligné que l'Ouzbékistan a accueilli 11,7 millions de visiteurs étrangers l'année dernière. Selon les objectifs ambitieux fixés par notre État, le flux de touristes visitant notre pays devrait atteindre 20 millions d'ici 2030.

Privilèges en or et subventions pour les investisseurs

La publication de Hong Kong a particulièrement noté que l'Ouzbékistan, le pays le plus peuplé d'Asie centrale, a maintenu de manière constante des taux de croissance économique de près de 6 % ces dernières années. Par conséquent, notre pays attire non seulement les touristes ordinaires, mais aussi les grands investisseurs étrangers comme un aimant.

Actuellement, les entrepreneurs investissant dans l'hôtellerie et les infrastructures touristiques reçoivent un soutien financier important et des incitations de l'État sous les formes suivantes :

Pour les hôtels 4 étoiles : les investisseurs reçoivent une subvention de 5 000 dollars pour chaque chambre construite.

Pour les hôtels 3 étoiles : l'État alloue des fonds en espèces d'un montant de 3 500 dollars pour chaque chambre.

Vacances fiscales : À partir du jour de la mise en service officielle de l'hôtel, les investisseurs sont exonérés d'un certain nombre de paiements fiscaux pour une période allant jusqu'à 7 ans .

Régime de visa pratique pour les citoyens de Hong Kong

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le document détaille également les procédures de visa pour les résidents de Hong Kong visitant l'Ouzbékistan. En conséquence, les citoyens de Hong Kong peuvent voyager librement dans notre pays sans visa pendant 10 jours . S'ils souhaitent prolonger leur séjour, ils ont le droit de rester jusqu'à 30 jours via le système moderne de visa électronique (e-visa). Si nécessaire, il est également possible de prolonger ce visa électronique en ligne sans quitter son domicile.

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