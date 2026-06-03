Le bon voisinage et l'entraide ont toujours été la marque de fabrique de la politique étrangère de notre pays. L'Ouzbékistan a une fois de plus tendu une main d'espoir et de bonne volonté au peuple afghan. Pour soutenir activement les agriculteurs et les organisations agricoles afghans, notre pays a livré des semences de cultures agricoles de première qualité comme aide gratuite. Les responsables s'attendent à ce que ce geste humanitaire joue un rôle important dans le renforcement de la sécurité alimentaire et l'élévation de l'agriculture locale à un nouveau niveau dans le pays voisin.

Cette noble initiative a été mise en œuvre avec succès par le Centre de développement des semences relevant du ministère de l'Agriculture de l'Ouzbékistan, et les réserves de semences ont été solennellement remises à la partie afghane.

Des tonnes de produits premium résistants au climat

L'aide gratuite fournie n'est pas seulement constituée de produits, mais de semences premium entièrement adaptées aux conditions climatiques locales, testées et spécialement certifiées.

Type de culture Volume et qualité Objectif Graines de coton 20 tonnes Résistant au climat Semences de riz 20 tonnes Haut rendement et certifié Cultures maraîchères et melons 500 kilogrammes Semences premium de la plus haute qualité

Les experts du secteur soulignent que ce don pratique aidera à approvisionner le marché intérieur afghan en produits de qualité, à fournir des emplois permanents aux populations rurales et à introduire des technologies modernes et innovantes dans le secteur agricole.

Stabilité régionale et bon voisinage exemplaire

En outre, cette noble démarche vise à bâtir les liens agricoles entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan sur une base nouvelle et plus solide. La coopération agraire bilatérale contribue non seulement à la croissance économique, mais a également un impact positif sur la paix, la stabilité et le développement économique dans toute la région d'Asie centrale.

Selon les experts internationaux et les observateurs politiques, la dernière aide pratique de l'Ouzbékistan est l'un des exemples les plus éclatants du véritable bon voisinage et des relations sincères servant les intérêts des deux nations.

En souhaitant une saison agricole bénie à notre pays voisin, suivez avec nous les développements les plus importants et intéressants de notre région sur les pages de Zamin !