Les sites web peuvent désormais suivre les résultats IA

Google Search De nouveaux rapports liés à l'IA ont été lancés dans la Console. Cette fonctionnalité permet d'analyser l'apparence des sites dans les résultats IA de Google Search.

Grâce aux nouveaux rapports, les propriétaires de sites peuvent suivre les impressions dans les réponses IA, les pages affichées et les pays d'origine des utilisateurs.

Les rapports indiquent également l'évolution dans le temps et par type d'appareil. Cela permet aux propriétaires de sites d'analyser le trafic provenant de téléphones, ordinateurs ou autres appareils.

Actuellement, cette fonctionnalité est en version bêta. Elle n'est disponible que pour certains sites et devrait être déployée pour tous les utilisateurs après la phase de test.