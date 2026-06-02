Dates de retour des pèlerins ouzbeks annoncées

·159·Ouzbékistan
Dates de retour des pèlerins ouzbeks annoncées

Aujourd'hui, le 2 juin, les premiers vols transportant les pèlerins ouzbeks ayant terminé la saison du « Hajj – 2026 » arriveront dans notre pays sur la liaison Djeddah–Tachkent. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'Administration des musulmans d'Ouzbékistan.

Il est indiqué que les pèlerins partis en pèlerinage depuis la ville de Tachkent seront les premiers à rentrer au pays. À cet égard, des événements d'accueil sont en cours d'organisation.

De plus, des accueils solennels sont prévus dans 10 aéroports internationaux de la république. Les responsables prennent des mesures pour assurer le retour des pèlerins vers leurs destinations en toute sécurité et dans le confort.

Selon les informations, le processus de rapatriement des pèlerins ouzbeks depuis Djeddah se poursuivra jusqu'au 19 juin 2026. Des milliers de citoyens ayant accompli le Hajj seront ramenés dans notre pays par étapes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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