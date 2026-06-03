Jahongir Otajonov démontre l'art de la traite des vaches (Vidéo)

Le chanteur ouzbek Jahongir Otajonov a une fois de plus capté l'attention des réseaux sociaux. Cette fois, il a suscité des discussions parmi ses fans non pas par des performances scéniques, des chansons ou des opinions controversées, mais par une activité rurale simple mais fascinante : la traite d'une vache.

Dans la vidéo, le chanteur montre le processus de traite avec son humour caractéristique, sa sincérité et son esprit folklorique. Les images montrent Jahongir Otajonov assis à côté d'une vache dans une cour de ferme, vêtu simplement, alors qu'il commence à traire. Cette scène était inattendue, légèrement amusante et en même temps un spectacle naturel pour les fans.

Otajonov montre d'abord qu'il lave soigneusement le pis de la vache avec de l'eau, commentant : « Voilà, nous l'avons bien lavé. » Il applique ensuite du beurre sur les trayons de la vache, disant : « Maintenant, mettons un peu de beurre comme ça », démontrant ainsi sa propre méthode unique.

C'est précisément ce détail qui a accru l'intérêt pour la vidéo. Alors que beaucoup imaginent la traite comme un processus strictement traditionnel, Jahongir Otajonov y a ajouté sa touche humoristique, détendue et théâtrale. Honnêtement, nous ne serions pas surpris si quelqu'un qualifiait cela de « startup agraire ».

Ensuite, le chanteur pose le seau et commence à traire la vache à la main. « C'est parti, la production laitière a commencé depuis ce matin, oh là là, regardez ça », explique-t-il au public avec humour.

Tout au long de la vidéo, Otajonov ne se limite pas à la traite. Se souvenant d'une chanson du célèbre artiste Bakhtiyor Sultanov, il chante : « Trayeuse, trayeuse Oybadak, souris-moi juste une fois », ajoutant une touche nostalgique et artistique à la simple scène rurale.

Le chanteur rend également hommage au regretté Bakhtiyor Sultanov. « Le regretté Bakhtiyor Sultanov avait une chanson exactement comme celle-ci, que Dieu ait son âme ; quels grands artistes nous ont quittés, et un jour nous les suivrons aussi », dit-il, passant momentanément de l'humour à un ton plus sérieux.

Ces mots portent une réflexion simple mais profonde sur la vie. Même en riant, on se souvient de ceux qui sont partis ; même dans les moments quotidiens, on ressent la fugacité de la vie. En ce sens, la vidéo d'Otajonov n'est pas seulement un clip amusant, mais un petit épisode de vie mêlant vie rurale, travail, art et mémoire.

Jahongir Otajonov a souvent été sous le feu des projecteurs pour ses propos francs, ses apparitions inattendues et son style folklorique. Cette dernière vidéo montre une fois de plus qu'il ne fuit pas la simplicité et sait présenter n'importe quelle situation de manière captivante pour son public.

Pour beaucoup, traire une vache peut être une corvée rurale routinière. Mais pour ceux qui ont grandi en ville ou qui ne connaissent pas ce processus, c'est un spectacle fascinant. Surtout lorsqu'un chanteur célèbre le démontre personnellement, mêlant humour et chant, cela devient naturellement un sujet de discussion sur les réseaux sociaux.

Comme on peut le voir dans les images, le chanteur n'a pas seulement effectué cette tâche pour le spectacle ; il s'est pleinement investi dans le processus, le transformant en sa propre « master class ». Lavage à l'eau, application de beurre, placement du seau, traite et chant — tout dans une seule vidéo. C'est ça, le vrai contenu.

Cette scène nous rappelle une autre vérité : la sincérité d'un artiste populaire ou d'une célébrité se révèle parfois non pas sur la grande scène, mais dans des moments aussi simples. Le champ, la vache, le seau, la chanson et l'humour — tout s'est combiné pour créer une image proche, naturelle et mémorable pour le spectateur.

L'« art de la traite des vaches » de Jahongir Otajonov peut être perçu diversement sur les réseaux sociaux. Certains regarderont avec le sourire, d'autres se souviendront de la vie rurale, et d'autres y verront une nouvelle sortie inattendue. Mais une chose est sûre : avec cette vidéo, le chanteur a une fois de plus réussi à se retrouver au centre des discussions.

Même une simple corvée rurale peut devenir un contenu engageant si elle est présentée avec la bonne humeur et la bonne sincérité. Jahongir Otajonov l'a démontré à sa manière, mêlant un peu d'humour, un peu de chant et un peu de philosophie.