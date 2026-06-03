Le MAE russe annonce des restrictions contre des citoyens britanniques

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Le MAE russe annonce des restrictions contre des citoyens britanniques

Le ministère russe des Affaires étrangères a interdit l'entrée sur le territoire à cinq citoyens britanniques. Cela a été annoncé dans un communiqué du ministère.

Selon le MAE russe, cette décision a été prise en réponse aux déclarations antirusses de Londres, à son soutien à l'Ukraine et à la diffusion de ce que Moscou considère comme de fausses informations sur la Russie.

La liste des sanctions comprend la journaliste du Washington Post Catherine Belton, le journaliste de la publication britannique i Richard Holmes et Alexander Browder, auteur d'un rapport du groupe de réflexion Henry Jackson Society.

De plus, Elis Lafer, directrice générale de Committed to Good, et Richard Westbury, cofondateur de Chelsea Group, se sont également vu interdire l'entrée en Russie.

RussieUkraineCatherine BeltonHenry Jackson SocietyChelsea GroupThe Washington Post
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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