Pluie prévue à Tachkent le 4 juin

Le 4 juin, les conditions météorologiques varieront dans plusieurs régions d'Ouzbékistan. Les météorologues avertissent que de brèves pluies et des orages pourraient survenir dans certaines provinces.

Selon Ouzgidromet, des précipitations de courte durée sont probables à Tachkent dans la seconde moitié de la journée. Des orages sont également possibles dans certaines zones. Les températures oscilleront entre 19 et 21 °C la nuit et 31 à 33 °C le jour.

Des pluies et des éclairs sont également possibles dans certains districts de la région de Tachkent. Le temps restera globalement sec dans les régions de Sirdaryo, Jizzakh et Samarkand.

Dans les provinces de la vallée de Ferghana, de courtes averses et des orages sont attendus par endroits en soirée. Les températures diurnes atteindront 28 à 33 °C.

Le temps sera sec dans les régions de Kachkadaria et de Sourkhandaria, avec des températures diurnes pouvant atteindre 38 °C. Aucune précipitation n'est attendue à Boukhara, Navoï, en République du Karakalpakstan ni dans la région de Khorezm.

Le vent soufflera principalement de l'est. Dans certaines régions, sa vitesse pourrait augmenter jusqu'à 13-18 mètres par seconde, provoquant potentiellement des tempêtes de poussière.

La situation pourrait être plus complexe dans les régions de piémont et montagneuses de la république. Des pluies, des orages et des crues soudaines sont possibles à certains endroits.

Les experts prévoient une légère baisse des températures dans toute la république du 2 au 5 juin. Parallèlement, le risque de coulées de boue persiste dans les zones montagneuses et de piémont en raison des précipitations.

Il est conseillé aux citoyens de faire preuve de prudence face aux changements météorologiques.