La Russie a envisagé des restrictions sur les produits ouzbeks

·85·Ouzbékistan
La Russie a envisagé des restrictions sur les produits ouzbeks

La Russie a annoncé qu'elle suspendrait les exportations de fruits et légumes de certaines entreprises ouzbèkes à partir du 30 mai. Cependant, Rosselkhoznadzor a rapidement retiré cet avis de son site officiel, a rapporté RBK.

Auparavant, l'agence avait indiqué que plusieurs entreprises ouzbèkes commettaient le plus d'infractions phytosanitaires et avait annoncé des restrictions sur leurs produits à compter du 30 mai.

La décision était justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité phytosanitaire en Russie et de remédier aux incohérences dans l'approvisionnement des produits sous quarantaine. Toutefois, Rosselkhoznadzor a par la suite rétracté cette information et supprimé l'avis de son site.

Parallèlement, la partie russe a annoncé que des négociations techniques se poursuivaient pour élaborer un mécanisme garantissant un approvisionnement sûr et ininterrompu en fruits et légumes depuis l'Ouzbékistan.

À titre d'information, la Russie a également imposé des restrictions sur divers produits arméniens (fruits et légumes) à partir du 30 mai. Les pommes de terre, aubergines, pommes, poires, coings et fruits secs ont ensuite été ajoutés à cette liste.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que les exportateurs bénéficieraient de mesures de soutien gouvernemental et d'une aide pour trouver de nouveaux marchés.

Le gouvernement russe critique récemment le rapprochement croissant de l'Arménie avec les pays occidentaux et l'Union européenne.

RussieOuzbékistanRosselkhoznadzorArménieNikol PachinianUnion européenneRBC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Forte tempête géomagnétique attendue sur Terre aujourd'huiAujourd'hui, 08:59Lancement de vols directs entre Tachkent et ErevanAujourd'hui, 07:32Coupure temporaire de gaz dans certains quartiers des districts de Shaykhantahur et Yunusabad à TachkentAujourd'hui, 06:23Un bébé à quatre jambes né et opéré dans le SurxondaryoHier, 14:04Combien de personnes en âge de travailler y a-t-il dans le pays ?Hier, 12:43
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Ouzbékistan actualités

L'Ouzbékistan établit un record : plus de 12 000 samsas préparés (vidéo)
La Banque centrale réagit aux informations sur le billet de 500 000 soums
Le Kirghizistan renvoie 21 tonnes de pastèques importées d'Ouzbékistan
Des changements importants annoncés à partir du 1er juin
De fortes pluies et de la fraîcheur remplacent la chaleur en Ouzbékistan
Les tarifs de l'électricité augmentent, la facture pour 500 kWh change
Modification de la procédure de versement de l'allocation de naissance en Ouzbékistan
La date de l'Aïd al-Adha officiellement annoncée en Ouzbékistan