La Russie a annoncé qu'elle suspendrait les exportations de fruits et légumes de certaines entreprises ouzbèkes à partir du 30 mai. Cependant, Rosselkhoznadzor a rapidement retiré cet avis de son site officiel, a rapporté RBK.

Auparavant, l'agence avait indiqué que plusieurs entreprises ouzbèkes commettaient le plus d'infractions phytosanitaires et avait annoncé des restrictions sur leurs produits à compter du 30 mai.

La décision était justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité phytosanitaire en Russie et de remédier aux incohérences dans l'approvisionnement des produits sous quarantaine. Toutefois, Rosselkhoznadzor a par la suite rétracté cette information et supprimé l'avis de son site.

Parallèlement, la partie russe a annoncé que des négociations techniques se poursuivaient pour élaborer un mécanisme garantissant un approvisionnement sûr et ininterrompu en fruits et légumes depuis l'Ouzbékistan.

À titre d'information, la Russie a également imposé des restrictions sur divers produits arméniens (fruits et légumes) à partir du 30 mai. Les pommes de terre, aubergines, pommes, poires, coings et fruits secs ont ensuite été ajoutés à cette liste.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que les exportateurs bénéficieraient de mesures de soutien gouvernemental et d'une aide pour trouver de nouveaux marchés.

Le gouvernement russe critique récemment le rapprochement croissant de l'Arménie avec les pays occidentaux et l'Union européenne.