Combien de personnes en âge de travailler y a-t-il dans le pays ?
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Selon le Comité national des statistiques, au 1er janvier 2026, la population permanente de l'Ouzbékistan s'élevait à 38,2 millions d'habitants.
Parmi eux, la population en âge de travailler a atteint 21,3 millions, soit 55,8 % de la population totale.
Le nombre de personnes en dessous de l'âge de travailler est de 12,3 millions, représentant 32,1 % de la population totale.
Les citoyens au-dessus de l'âge de travailler sont au nombre de 4,6 millions, soit 12,1 % de la population. Ces chiffres indiquent une forte proportion de la population potentiellement active sur le marché du travail.
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