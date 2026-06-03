Combien de personnes en âge de travailler y a-t-il dans le pays ?

Selon le Comité national des statistiques, au 1er janvier 2026, la population permanente de l'Ouzbékistan s'élevait à 38,2 millions d'habitants.

Parmi eux, la population en âge de travailler a atteint 21,3 millions, soit 55,8 % de la population totale.

Le nombre de personnes en dessous de l'âge de travailler est de 12,3 millions, représentant 32,1 % de la population totale.

Les citoyens au-dessus de l'âge de travailler sont au nombre de 4,6 millions, soit 12,1 % de la population. Ces chiffres indiquent une forte proportion de la population potentiellement active sur le marché du travail.