Un bébé à quatre jambes né et opéré dans le Surxondaryo

Un bébé à quatre jambes né dans le district de Sherobod, dans la région de Surxondaryo, a été opéré au Centre médical multidisciplinaire pour enfants de la région de Samarkand. Le chef du département de la santé de la région de Samarkand a rapporté cette information à Daryo.

Selon les spécialistes, l'enfant est né avec un jumeau parasite dont la seconde partie n'était pas complètement formée. Seul le bas du corps s'était développé chez l'embryon sous-développé.

Le bébé est né à Sherobod le 28 avril et a été transporté à Samarkand le lendemain. Des jambes supplémentaires et un organe génital supplémentaire ont été détectés, et l'orifice anal n'était pas formé.

Initialement, une intervention chirurgicale nécessaire a été réalisée pour sauver la vie du bébé. Le 13 mai, les jambes surnuméraires ont été retirées lors d'une seconde opération.

Actuellement, la vessie est divisée en deux. Les médecins prévoient d'autres interventions chirurgicales à l'avenir.

Les experts soulignent que les chances de survie des bébés nés avec cette pathologie sont faibles, mais toutes les mesures sont prises pour sauver la vie de l'enfant.

Il s'est avéré que la mère avait passé un dépistage pendant la grossesse, mais l'anomalie n'avait pas été détectée. Les responsables médicaux ont admis une négligence lors de l'examen.

L'état du bébé est actuellement satisfaisant et il reste sous surveillance médicale.