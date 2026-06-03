L'Ouzbékistan augmente fortement ses importations d'essence

·67·Ouzbékistan
L'Ouzbékistan augmente fortement ses importations d'essence

De janvier à avril 2026, le volume d'essence importée en Ouzbékistan a doublé par rapport à la même période de 2025. C'est ce qu'a indiqué le Comité des douanes.

En quatre mois, le pays a importé 568 700 tonnes d'essence pour une valeur de 327,1 millions de dollars. Le prix moyen par tonne d'essence s'élevait à 575 dollars. À titre de comparaison, 280 700 tonnes d'essence d'une valeur de 163,6 millions de dollars avaient été importées durant la même période en 2025.

Selon une analyse du Comité des statistiques, la production nationale d'essence continue d'augmenter. En particulier, 417 500 tonnes d'essence ont été produites de janvier à avril, soit 27 500 tonnes (7 %) de plus qu'à la même période l'an dernier.

Pour information, depuis septembre 2025, la production et la vente en bourse d'essence Ai-80 sont suspendues en Ouzbékistan. Uzbekneftegaz a annoncé une transition progressive vers la production d'essence à haut indice d'octane (Ai-92).

OuzbékistanOuzbekneftegazComité des douanesComité des statistiques
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Forte tempête géomagnétique attendue sur Terre aujourd'huiAujourd'hui, 08:59Lancement de vols directs entre Tachkent et ErevanAujourd'hui, 07:32Coupure temporaire de gaz dans certains quartiers des districts de Shaykhantahur et Yunusabad à TachkentAujourd'hui, 06:23Un bébé à quatre jambes né et opéré dans le SurxondaryoHier, 14:04La Russie a envisagé des restrictions sur les produits ouzbeksHier, 13:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Ouzbékistan actualités

L'Ouzbékistan établit un record : plus de 12 000 samsas préparés (vidéo)
La Banque centrale réagit aux informations sur le billet de 500 000 soums
Le Kirghizistan renvoie 21 tonnes de pastèques importées d'Ouzbékistan
Des changements importants annoncés à partir du 1er juin
De fortes pluies et de la fraîcheur remplacent la chaleur en Ouzbékistan
Les tarifs de l'électricité augmentent, la facture pour 500 kWh change
Modification de la procédure de versement de l'allocation de naissance en Ouzbékistan
La date de l'Aïd al-Adha officiellement annoncée en Ouzbékistan