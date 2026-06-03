L'Ouzbékistan augmente fortement ses importations d'essence

De janvier à avril 2026, le volume d'essence importée en Ouzbékistan a doublé par rapport à la même période de 2025. C'est ce qu'a indiqué le Comité des douanes.

En quatre mois, le pays a importé 568 700 tonnes d'essence pour une valeur de 327,1 millions de dollars. Le prix moyen par tonne d'essence s'élevait à 575 dollars. À titre de comparaison, 280 700 tonnes d'essence d'une valeur de 163,6 millions de dollars avaient été importées durant la même période en 2025.

Selon une analyse du Comité des statistiques, la production nationale d'essence continue d'augmenter. En particulier, 417 500 tonnes d'essence ont été produites de janvier à avril, soit 27 500 tonnes (7 %) de plus qu'à la même période l'an dernier.

Pour information, depuis septembre 2025, la production et la vente en bourse d'essence Ai-80 sont suspendues en Ouzbékistan. Uzbekneftegaz a annoncé une transition progressive vers la production d'essence à haut indice d'octane (Ai-92).