À l'approche du mercato estival dans le football européen, les batailles secrètes entre les grands géants s'intensifient. Manchester City, actuel vice-champion d'Angleterre, est sur le point de réaliser un nouveau transfert prometteur pour assurer son avenir. Selon les dernières informations du célèbre insider italien et journaliste sportif Nicolò Schira, le talentueux gardien de 18 ans de l'AC Milan, Alessandro Longoni, n'est plus qu'à un pas de signer un contrat officiel avec le géant anglais.

Sauf rebondissement sérieux et inattendu dans les dernières secondes, le talentueux portier rejoindra bientôt les Citizens en tant qu'agent libre.

Décision rapide et adieux à Milan

Malgré son jeune âge, Alessandro Longoni, qui a démontré un grand talent parmi ses pairs, a fermement décidé de ne pas prolonger son contrat actuel avec les Rossoneri, qui expire le 30 juin.

Longoni a franchi les étapes suivantes dans le système de Milan jusqu'à présent :

Parcours en équipe de jeunes : A connu une progression constante au sein de l'académie du club et des équipes de jeunes ;

Participation avec la réserve : A disputé plusieurs matchs significatifs avec l'équipe réserve du club.

Cependant, en raison d'une forte concurrence, il n'a pas encore pu faire ses débuts officiels avec l'équipe première de Milan en Serie A. Désormais, il souhaite tenter sa chance en Angleterre.

Résultats de la saison passée pour les deux équipes

L'année de football écoulée s'est déroulée différemment pour ces deux grands clubs. Alors que le Manchester City de Pep Guardiola a décroché une solide deuxième place dans les luttes intenses de la Premier League anglaise (EPL), l'AC Milan n'a pas réussi à montrer la régularité attendue en Serie A italienne et a dû terminer la saison à la cinquième place.

Fondation pour l'avenir : Enzo Maresca accorde une grande valeur aux compétences du jeune et grand gardien italien et vise à en faire le futur gardien numéro un de l'équipe. Cet accord, réalisé sous forme de transfert libre, est perçu comme une nouvelle victoire financière et tactique pour la direction des Citizens.

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