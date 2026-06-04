Yan Diomande refuse Liverpool pour un autre grand club

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Yan Diomande refuse Liverpool pour un autre grand club

Les plans de transfert estivaux de Liverpool ont subi un sérieux revers. La cible principale du club, Yan Diomande, a ouvertement exprimé son affection pour le Paris Saint-Germain. La star du RB Leipzig devait remplacer Mohamed Salah, mais ses récentes déclarations montrent que son cœur penche vers le Parc des Princes. Goal.com rapporte .

Malgré l'intérêt des clubs de Premier League, l'ailier de 19 ans préfère retourner en France pour des raisons familiales. « Mon avenir ? J'ai une équipe qui s'en occupe. J'essaie de me concentrer entièrement sur mon jeu. Je suis fan du PSG depuis mon enfance, et je crois que mon père était aussi supporter de ce club. Pour l'instant, je ne pense pas à l'avenir, toute mon attention est portée sur la Coupe du Monde », a déclaré Diomande.

C'est une perte importante pour le club du Merseyside, qui voyait en ce joueur talentueux le successeur à long terme de Mohamed Salah. Diomande a prouvé sa valeur en Bundesliga lors de la saison 2025-26, contribuant à 20 buts en 33 matchs. Notamment, ses 118 dribbles réussis font de lui l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe.

Les problèmes de la direction de Liverpool ne se limitent pas à Diomande. Le défenseur clé Ibrahima Konaté est proche de rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre. Alors que les départs de Mohamed Salah et du vétéran Andrew Robertson sont confirmés, l'échec du transfert de Yan Diomande pourrait porter un coup dur au club.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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