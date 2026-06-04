Worldcoin : Opportunité négligée dans la vague d'IPO de l'IA

La société d'investissement Maelstrom, fondée par Arthur Hayes, prédit que le jeton Worldcoin (WLD) pourrait atteindre 5 USD dans les prochains mois. Les experts estiment que le WLD sert de principal proxy à la croissance rapide de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché crypto. Le chercheur de Maelstrom, Lukas Ruppert, note que bien que le marché soit à l'aube d'IPO majeures dans ce secteur, il néglige l'actif proxy le plus direct. Cointelegraph.com rapporte .

Le boom de l'IA aux États-Unis atteint actuellement son apogée. OpenAI prévoit une introduction en bourse en septembre 2026 et a déposé confidentiellement un prospectus auprès de la SEC. L'entreprise vise à lever 60 milliards USD pour une valorisation de 1 000 milliards USD. Parallèlement, son concurrent Anthropic a également déposé des documents d'IPO avec une valorisation de 965 milliards USD. Ces événements ont propulsé l'indice S&P 500 à des niveaux records.

Worldcoin est un projet fondé par le PDG d'OpenAI, Sam Altman, visant à créer un système d'identité numérique mondial pour distinguer les humains des bots IA. Bien que le prix du WLD soit à la baisse depuis février, les analystes prévoient que les changements dans le calendrier de déblocage des jetons et les achats importants déclencheront une forte hausse des prix.

Selon Ruppert, la baisse des prix a été causée par des transactions bloquées en mars, mais cette situation est temporaire. Si des entreprises comme Eightco (ORBS) effectuent des achats utilisant leurs réserves de liquidités pour forcer la couverture de positions courtes, cela pourrait provoquer une hausse des prix en cascade.