Coupure temporaire de gaz dans certains quartiers des districts de Shaykhantahur et Yunusabad à Tachkent

L'approvisionnement en gaz naturel sera temporairement suspendu le 4 juin dans les districts de Shaykhantahur et Yunusabad à Tachkent en raison de travaux de maintenance programmés.

Selon les informations, l'alimentation en gaz sera coupée de 10h00 à 17h00. Pendant cette période, les résidents et consommateurs du quartier Labzak du district de Shaykhantahur et du quartier Matonat du district de Yunusabad seront temporairement privés de gaz naturel.

Les responsables ont indiqué que l'approvisionnement en gaz sera rétabli une fois les mesures techniques terminées. La population est priée de respecter les consignes de sécurité, de ne pas laisser les appareils à gaz sans surveillance et de prendre en compte les désagréments potentiels liés à ces travaux planifiés.