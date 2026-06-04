Le Real Madrid veut refondre sa défense : nouveaux rivaux pour Rüdiger

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Le Real Madrid veut refondre sa défense : nouveaux rivaux pour Rüdiger

Le Real Madrid travaille activement au renforcement de son effectif avant la nouvelle saison. Le géant espagnol prévoit des réformes majeures, notamment en défense. Selon la radio Onda Cero, le « Club Merengue » s'est positionné sur le défenseur de Manchester City, Joško Gvardiol. Les informations indiquent que le président Florentino Pérez et José Mourinho, dont le retour est attendu, souhaitent intégrer le défenseur central croate. Goal.com rapporte cette information.

À l'approche des élections présidentielles, Florentino Pérez a promis non seulement le retour de Mourinho, mais aussi le transfert du défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Selon les rapports, Konaté pourrait rejoindre le club madrilène en tant qu'agent libre. En raison des problèmes défensifs, notamment la blessure de Ferland Mendy et le départ probable de David Alaba, la capacité de Gvardiol à évoluer sur le flanc gauche est jugée cruciale.

De plus, Riccardo Calafiori d'Arsenal figure parmi les cibles du Real Madrid. Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, les Madrilènes ont pris contact pour le défenseur italien. Calafiori pourrait quitter son club actuel par manque de temps de jeu sous Mikel Arteta. Il est notamment resté sur le banc pendant les 120 minutes de la finale de la Ligue des Champions.

Des changements sont également attendus au poste d'arrière droit. La légende du club Dani Carvajal est proche du départ, tandis que Trent Alexander-Arnold n'a pas répondu aux attentes. Par conséquent, le Real Madrid s'intéresse à Denzel Dumfries de l'Inter. Selon Romano, les Merengues prévoient de le recruter en activant sa clause libératoire de 20 millions d'euros.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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